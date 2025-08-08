مصر.. منع 10 من صناع المحتوى على “تيك توك” من السفر أو التصرف في أموالهم

القاهرة- “القدس العربي”:

قررت النيابة العامة في مصر، منع 10 متهمين من صناع المحتوى على منصة تيك توك، من التصرف في أموالهم، كما قررت حبس 8 منهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وإرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، و جارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حققت خلال الأيام الماضية، مع 10 من صناع المحتوى.

وبحسب بيان النيابة، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على تطبيق تيك توك وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري.

وشنت أجهزة الأمن المصرية، حملة توقيف موسعة على مدار الأيام الماضية، طالت 10 من صناع المحتوى على منصة تيك توك بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء العام والتحريض على سلوكيات منافية للأداب والتربح غير المشروع.

جاء ذلك على خلفية تقديم عدد من المحامين والمواطنين بلاغات إلى الإدارة العامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات ومكتب النائب العام لحماية الآداب وقطاع تكنولوجيا المعلومات ومكتب النائب العام، ووصلت إلى 32 بلاغًا ضد صناع المحتوى على تيك توك.

وبدأت وقائع القبض على صناع المحتوى، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صانعة المحتوى “مروة يسري” المعروفة إعلاميًا بـ”بنت الرئيس مبارك”، في محافظة الإسكندرية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة حول تورط الفنانة وفاء عامر وصانعة المحتوى “أم سجدة” وآخرين في تجارة الأعضاء البشرية.