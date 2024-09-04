مصر: نتنياهو يروج الأكاذيب عن تهريب السلاح من مصر للتغطية على فشله في غزة- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”: قالت مصر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يروج الأكاذيب عن تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة للتغطية على فشله في القطاع.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله، إن إسرائيل فشلت في القضاء على مافيا تهريب السلاح من كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وزاد: الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها بشكل كامل داخليا و خارجيا و لا تزال مستمرة في ترويج أكاذيبها للتغطية على فشلها، ونتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله الأمني والسياسي وعدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري بغزة والضفة.

وتابع المصدر، أن هناك استياء من كافة الأطراف لاستمرار رئيس وزراء إسرائيل في إفشال الوصول لاتفاق هدنة.

وواصل: نتنياهو يسمح بتهريب السلاح من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية ويتغاضى عن عمليات بيع السلاح للضفة لإيجاد المبررات لعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وكانت عدة دول عربية أعلنت تضامنها مع مصر، ووصفت اتهامات نتنياهو بتهريب السلاح عبر محور فيلادلفيا مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال إن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.

وزعم نتنياهو انه يرغب في إعادة الأسرى مشددا على ضرورة عدم التخلي عن محور فيلادلفيا باعتباره شريان الحياة لحماس.

وزاد نتنياهو: حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا لكنهم سلّحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر.

وتتمسك مصر بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ومعبر رفح التي سيطرت عليهما في السابع من مايو/ أيار الماضي.

ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة.