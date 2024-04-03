مصر: نشاط القطاع غير النفطي لم يستفد بعد من استثمارات الإمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

القاهرة – رويترز: أظهر مسح أمس الأربعاء أن اتفاقاً موسعاً مع «صندوق النقد الدولي» واستثمارات إماراتية ضخمة لم يحققا بعد استفادة تذكر للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في مارس/آذار.

وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 في مارس/آذار من 47.1 في فبراير/شباط، لكنه ظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد أند بورز غلوبال» في بيان «انخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي انخفاضاً حاداً خلال مارس، حيث استمرت دفاتر الطلبات الضعيفة والضغوط التضخمية المرتفعة في التأثير على إنتاج الأعمال والثقة».ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد في السادس من مارس/آذار لزيادة حزمة التمويل المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى ثمانية مليارات دولار من ثلاثة مليارات في الأصل، مع توقع الحصول على دفعة أولي قدرها 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

وخفضت مصر قيمة عملتها ورفعت أسعار الفائدة 600 نقطة أساس (6 نقط مئوية) تزامنا مع اتفاق الصندوق.

وجاء الاتفاق الموسع استجابة للصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري من الأزمة في غزة، وفي أعقاب صفقة استثمار قيمتها 35 مليار دولار مع الصندوق السيادي الإماراتي «القابضة (إيه.دي.كيو)».

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 44.5 في مارس/آذار من 44.3 في فبراير/شباط، وصعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.0 من 44.6، لكن معنويات الأعمال تراجعت.

وقال البنك المركزي المصري أمس إن احتياطات النقد الأجنبي للدولة صعدت إلى 40.36 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، من 35.31 مليار دولار في فبراير/ شباط السابق له.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عند البنك المركزي المصري، في أول تقرير للاحتياطات النقدية يصدر في أعقاب اتفاق مصر مع «صندوق النقد الدولي» على برنامج إصلاحات اقتصادي، بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء، 49.4 جنيها.