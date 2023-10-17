مصر: نُسأل عن استضافة 2.5 مليون من غزة وأوروبا تشتكي من آلاف 

القاهرة: أعرب وزير خارجية مصر سامح شكري، الثلاثاء، عن استنكاره لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وقال إن “أوروبا تشتكي من هجرة آلاف فقط، بينما نُسأل إن كان بإمكاننا استضافة 2.5 مليون نسمة من غزة”.

جاء ذلك ردا عن سؤال بشأن “الدعوات لتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية”، في مقابلة متلفزة أجرتها قناة بي بي سي البريطانية مع شكري، وفق ما نقلته صحيفة أخبار اليوم المصرية المملوكة للدولة.

وعن هذه الدعوات، قال شكري للمحاور: “إن كنت تسألني إذا كان بإمكاني استضافة 2.5 مليون نسمة، أعتقد أنه يمكنك التساؤل بالمثل عما إذا كانت المملكة المتحدة أو أي دولة في الاتحاد الأوروبي يمكنها تبني هذه السياسة”.

وأشار شكري للموقف الأوروبي من استضافة اللاجئين، قائلًا: “لقد رأينا كيف اشتكت الدول من تدفق آلاف المهاجرين فقط، بينما تستضيف مصر 9 ملايين شخص”.

وبشأن الأوضاع في معبر رفح الحدودي مع غزة، قال شكري: “المعبر تعرض للقصف الجوي من قبل الجانب الإسرائيلي 4 مرات (في جانب غزة)، وبالتالي لا يعمل بشكل طبيعي”.

وأكد أن “محاولات التشويه التي يتعرض لها الموقف المصري بشأن معبر رفح غير مقبولة”، مشددا على أن “المعبر لم يغلق رسميًا من قبل مصر”.

ولا تزال إسرائيل تعطل مرور مساعدات إغاثية من معبر رفح الحدودي المصري مع قطاع غزة، بحسب تقارير إعلامية وتأكيدات مصرية رسمية سابقة.

ولليوم الحادي عشر على التوالي، تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحتى قبل الحرب الراهنة، يعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(الأناضول)