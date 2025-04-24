مصر وأوروبا تبحثان التعاون الاقتصادي وحزمة المساعدات المالية للقاهرة

القاهرة: بحث وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي مع دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي لمنطقة المتوسط في اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأعرب عبد العاطي خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ومن بينها الشق الاقتصادي من الشراكة والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة مليارات يورو المقدمة لمصر، مرحبا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل/نيسان الجاري لقرار تقديم الشريحة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، في ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطا باستضافة ملايين اللاجئين و المهاجرين وطالبي اللجوء.

(د ب أ)