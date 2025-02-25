مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الهجرة

القاهرة: تلقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من “ماجنوس برونر” مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة.

وأشار الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام الذي يعد تحديا مشتركا للجانبين،بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

واكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوها في هذا الصدد إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر/أيلول 2016، وأشار وزير الخارجية الى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلا عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية. ونوه إلى برنامج “من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وانتقال العمالة في شمال إفريقيا” الذي تم إطلاق مرحلته الثانية والمعروفة باسم تي إتش أيه إم إم بلس في 10 فبراير/شباط ، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذا في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري. كما أبرز الوزير عبد العاطي التحديات والأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لما يقرب من 10 مليون اجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، منوها إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها.

(د ب أ)