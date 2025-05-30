مصر: والدة علاء عبد الفتاح على حافة الموت دفاعاً عن حرية ابنها

القاهرة ـ «القدس العربي»: للمرة الثانية منذ بدء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أُدخلت الأكاديمية ليلى سويف إلى المستشفى في لندن بعد 242 يوما على بدئها إضرابا عن الطعام، احتجاجا على حبس ابنها في مصر، وهي تعاني من هبوط حاد في مستوى السكر في الدم.

ووصلت سويف إلى اليوم 243 في إضرابها الذي بدأته في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع تاريخ انتهاء عقوبة علاء.

وكتبت سناء شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح على صفحتها على الفيسبوك: لو ماتت أمي، جثمانها سيذهب إلى مصر، وسأصلي عليها في مسجد عمر مكرم، حتى لو بمفردي، ولن تتمكن كل الأحذية العسكرية ودبابير العالم والرتب عسكرية، أن تمنعني.

وكانت سويف عادت إلى لندن الأسبوع الأول، وأعلنت أنها ستعود إلى إضراب كامل عن الطعام مع عودتها إلى العاصمة البريطانية.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ حياة سويف التي تدهورت حالتها الصحية إلى حد بالغ الخطورة يهدد حياتها في أي لحظة، نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام من أجل الإفراج عن ابنها، سجين الرأي علاء عبد الفتاح.

ودعت إلى إنقاذ أسرة علاء عبد الفتاح من مأساة محققة ستترك آثارها العميقة على جميع المعنيين بمستقبل هذا الوطن.

وقالت الحركة: هذه المأساة التي نشهدها جميعا ليست هي الوحيدة حيث تعيش عشرات الآلاف من الأسر المصرية هذه المعاناة التي لا تنتهي أبدا رغم مطالبتنا المستمرة بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وعلى الرغم من هذا في الحركة المدنية الديمقراطية تجدد مطالبتها للسلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح المجال العام لعلنا نسمع سامعا وننقذ ما يمكن إنقاذه.

وكانت والدة علاء عبد الفتاح تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/ آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها في مستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/ شباط الماضي.

نقيب الصحافيين يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي قبل العيد

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه في سجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

وحسب المحامي الحقوقي، خالد علي، فإن النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات باتهامات تتعلق بـ«نشر أخبار كاذبة».

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.

في السياق، طالب نقيب الصحافيين المصري، خالد البلشي، بالإفراج عن كل الصحافيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادرة بحقهم أحكام، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضون السلميون والمحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

وكتب على صفحته على «فيسبوك» تحت عنوان «مصر في انتظار العيد»، إنه يوجه نداء إنساني لكل الجهات، لإغلاق هذا الملف المؤلم.

وتابع: لدينا 23 صحافيا محبوسا، غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي الذي استطال لسنوات، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنهم، بين هؤلاء الزملاء، أكثر من 15 زميلاً امتدت فترات حبسهم الاحتياطي لأكثر من عامين، وبعضهم تجاوزت فترات حبسهم خمس سنوات كاملة، ووصلت إلى سبع سنوات. ولا يحول دون الإفراج عنهم سوى رؤية مختلفة، وقرار سياسي وإنساني ووطني يضع حدا لهذه المعاناة الطويلة والممتدة.

وزاد: الزملاء المحبوسون نموذجٌ لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وبينها القضية المعروفة إعلامياً بـ»قضية التضامن مع فلسطين»، التي تكررت الوعود بإغلاقها وإطلاق سراح المحبوسين على ذمتها، وما زلنا في انتظار تحقيقها.

وتناول حالة سويف، وقال: اختارت أن تضع حياتها على المحك من أجل خروج ابنها، عبر إضراب جزئي وكلي عن الطعام استمر لأكثر من 243 يوما.

وواصل: حالة سويف وصلت إلى مرحلة الخطر بعد أن انخفض معدل السكر في الدم لديها إلى 20، ومؤشراتها الحيوية تنهار من لحظة لأخرى، ما يقتضي تحركاً عاجلا وفوريا وإنسانيا في قضية علاء فربما لم يعد في وقتنا لإنقاذ ليلى سوى ساعات حتى بعد التدخلات الطبية الأخيرة والتي رفعت معدل السكر قليلا بعد حقنها بهرمون.

وأكد أن سويف تمثل نموذجا لأُسر عددٍ كبير من المحبوسين، يعيش كل منهم الانتظار بطريقته، ويموتون ألف مرة يوميا في انتظار خروجهم، يحلمون بعيدهم الذي تأجل لسنوات، والذي لن يأتي إلا بعودة أحبائهم، أبناءً وبناتٍ، زوجات وآباءً وأمهات، حلمهم الأول، وربما الوحيد، هو صدور قرار إنساني رحيمٍ يعيد الغائبين إلى أماكنهم الشاغرة، ويعيد لأسرهم الحياة، فهل هناك من يستجيبُ ويعيدُ الحياةَ لهم جميعًا، ويُعيد البسمةَ لأسرهم».

ورحبت الحركة المدنية الديمقراطية بخروج السياسي الوطني والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد انتهاء مدة محكوميته، والتي شابتها، وفقًا لتقارير حقوقية محلية ودولية، انتهاكات جسيمة للمعايير القانونية والدستورية، حيث قضى عامًا كاملًا في السجن بسبب ممارسته حقه المشروع في الممارسة السياسية. وأكدت في بيان لها أن هذه العودة تُعد خطوة إيجابية، وإن كانت متأخرة، إلا أنها تفتح الباب أمام ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي طالما استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم.

وشددت على أنه لا يمكن فصل قضية الطنطاوي عن السياق العام للحريات في مصر، حيث تشهد الساحة السياسية تصاعدًا غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بانهيار كامل لأي أمل في حوار وطني شامل، أو انتقال ديمقراطي حقيقي.

وأوضحت أن عودة الطنطاوي يجب أن تكون بداية لمسار جديد، وليس مجرد حدث عابر. ولذلك، طالبت بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورًا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، والتي تُستخدم كأدوات لقمع أصوات المعارضة.

وأكدت أنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب، عبر كل الوسائل المشروعة، سواء عبر الحملات الإعلامية، أو التضامن مع ضحايا القمع، كما ناشدت جميع القوى السياسية والشبابية التوحد في مواجهة سياسات التضييق والإقصاء.

كما شددت على أن الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل هي الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر وازدهارها، فمن دون حرية التعبير، ومن دون معارضة قوية تُحاسب السلطة، ومن دون مشاركة شعبية حقيقية في صنع القرار، ستظل البلاد في دوامة من الأزمات السياسية والاقتصادية.

ورأت في قضية الطنطاوي فرصة لإعادة النظر في هذا المسار الخاطئ، محذرة من أن استمرار القمع سيدفع البلاد إلى مزيد من التدهور.