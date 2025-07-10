مصر والصين تؤكدان ضرورة الحشد الدولي لدعم خطة إعمار غزة

القاهرة: أكدت مصر والصين، مساء الخميس، الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمّنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع نظيره الصيني لي تشيانغ، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان لمجلس وزراء مصر.

وعقد الجانبان “جلسة مباحثات موسّعة تم خلالها التباحث حول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”.

وشهد اللقاء “تبادل الرؤى حول التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الحالية”.

وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن “العالم يمرّ بحالة من عدم اليقين، وأن على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في إلزام جميع الأطراف المتصارعة بالتحلي بالمسؤولية والحكمة السياسية بما يُسهم في حل جميع الصراعات على مختلف الجبهات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية”.

كما تم التأكيد على “الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ ما تضمّنته الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها الدورة غير العادية للقمة العربية التي عقدت في القاهرة في 4 مارس/ آذار الماضي”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وتتضمّن الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، عقب لقاء في القاهرة، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات للفلسطينيين بشكل عاجل.

ووصل رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر، الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، بحسب إعلام صيني.

(الأناضول)