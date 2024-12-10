مصر وتركيا تؤكدان على أهمية تبني عملية سياسية تفضي إلى إعادة الاستقرار في سوريا

القاهرة- “القدس العربي”:

أكد وزيرا الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والتركي هاكان فيدان، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم سيادة الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها.

وبحث الوزيران في اتصال هاتفي اليوم، مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق القائم بينهما حول الأوضاع في المنطقة بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن الوزيرين توافقا على أهمية تبني عملية سياسية تفضي إلى إعادة الاستقرار وإنهاء المعاناة لأبناء الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية المصري، على عناصر موقف بلاده تجاه التطورات الأخيرة في سوريا فيما يتعلق بضرورة أن تكون العملية السياسية بملكية سورية خالصة دون أية تدخلات خارجية وتقطع الطريق أمام أية محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية في سوريا للمساس بمصالحها وسيادتها ووحدتها الإقليمية.

كما شدد الوزير المصري، على أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا، وأن ترتكز على عدم إقصاء أية أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا والاضطلاع بدورها في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.