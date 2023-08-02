مصر وتركيا تتجهان لتعزيز المبادلات التجارية

■ أنقرة – الأناضول: قال وزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير صالح، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغ 10 مليارات دولار، مؤكداً رغبة الطرفين في رفع هذا الرقم.

جاء ذلك في كلمة له أمس الأربعاء خلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي في العاصمة أنقرة.

وإلى جانب الوزير المصري، شارك في الاجتماع أيضاً رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو، وسفير القاهرة بأنقرة عمرو الحمامي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، ووكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.

10 مليارات دولا سنوياً وآمال بمضاعفتها

وأعرب الوزير عن أمله في أن يساهم اجتماع الطاولة المستديرة في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة.

وأشار إلى وجود رغبة لدى الحكومة المصرية لتعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، وتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف. وأضاف أن موضوع تأشيرة الدخول الفيزا» كان يتسبب بصعوبات لرجال الأعمال الأتراك فيما مضى، وأن القاهرة قدمت تسهيلات للمواطنين الأتراك في هذا الخصوص. وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار حالياً «رغم جميع الصعوبات الاقتصادية».

بدوره، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي بمواصلة رجال الأعمال الأتراك استثماراتهم في مصر حتى في «المراحل الصعبة».

وقال وكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل أن رجال الأعمال المصريين مستعدون للانسجام والتواؤم مع نظرائهم الأتراك.

وشدد على أن تعزيز التبادل التجاري بين تركيا ومصر سيخلق فرص عمل إضافية لمواطني البلدين.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا. وأوضح أن مصر تضم 200 شركة تركية هناك 40 منها كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير. وقال»فخورون بأن الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، حيث أنها توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، فمصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا».

وأشار أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2022 وصل إلى 10 مليارات دولار، وأعرب عن ثقته بإمكانية رفع الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.

ولفت أن مصر تعد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، مضيفًا «وبنفس الوقت فإن تركيا من أهم من يشترون الغاز المصري».

وذكر حصارجكلي أوغلو أن رحلات سفن «الرورو» بين مرسين-الإسكندرية وإسكندرون- دمياط بين عامي 2012 و2015 سهلت التجارة الثنائية والقيام بالأنشطة التجارية مع دول ثالثة.

وقال «حققت التجارة مع مصر عام 2022 فائضا بمقدار ملياري دولار لمصلحة تركيا، وتأتي على رأس الصادرات، آلات الحديد والصلب والأجهزة والأدوات الميكانيكية والبلاستيك ومنتجاته والكيماويات غير العضوية والمجوهرات».