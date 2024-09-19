مصر وتونس تتقدمان 5 مراكز في التصنيف العالمي للفيفا

برلين: قفز المنتخب المصري خمسة مراكز في التصنيف الشهري، الصادر اليوم الخميس، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقدم المنتخب المصري من المركز الـ36 إلى المركز الـ31 عالميا، كما تواجد في المركز الثالث على مستوى منتخبات قارة أفريقيا، برصيد 64ر1515 نقطة.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الحالي على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما صعد منتخب تونس أيضا خمسة مراكز ليحتل المركز الـ36 عالميا، والخامس أفريقيا برصيد 86ر1504.

وكان منتخب تونس فاز على غامبيا 2 / 1 وعلى مدغشقر 1 / صفر في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وحافظ المنتخب المغربي على صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية باحتلاله المركز الـ14 عالميا بعدما حصد 14ر1676 نقطة.

ولم تشهد المراكز الأولى في التصنيف أي تعديل، حيث حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف، وجاءت خلفه منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنكلترا والبرازيل، وبلجيكا وهولندا والبرتغال وكولومبيا وإيطاليا في المراكز من الثاني للعاشر على الترتيب.

وكان المنتخب القطري هو أكثر المنتخبات التي تراجعت في التصنيف، حيث تراجع عشرة مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز الـ44 عالميا والخامس آسيويا.

ويتواجد المنتخب الياباني على قمة تصنيف منتخبات قارة آسيا وتأتي خلفه منتخبات إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.

(د ب أ)