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مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار

6 - مارس - 2024

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

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القاهرة: قال رئيس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.
الاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
ويأتي اتفاق اليوم بعد أقل من أسبوعين من إعلان مصر عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل نيسان.
(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 6, 2024 الساعة 4:01 م

    ههه 8ملايير دولار لقاء صمت السيسي عن جرائم عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🚀👹🚀👹🚀👹

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  2. يقول ابن آكسيل:
    مارس 6, 2024 الساعة 4:21 م

    هههها ……: طبع (مصر ) تقرض …! لا تطبع (تونس ) لا تقرض ……! المعادلة بسيطة ………! هههها عالم تعيس

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  3. يقول ملاحظ:
    مارس 6, 2024 الساعة 4:27 م

    مصر تغرق في وحل الاستدانة

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