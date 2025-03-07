مصر: وصول وفد من حماس لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

القاهرة: قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر في بيان، إن وفدا من حركة حماس وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجاء في البيان: “مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لسرعة التوصل للمرحلة الثانية من التهدئة. اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار والدخول بالمرحلة الثانية منه”.

(رويترز)