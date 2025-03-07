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مصر: وصول وفد من حماس لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

7 - مارس - 2025

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القاهرة: قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر في بيان، إن وفدا من حركة حماس وصل إلى القاهرة اليوم الجمعة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجاء في البيان: “مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لسرعة التوصل للمرحلة الثانية من التهدئة. اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأمريكي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار والدخول بالمرحلة الثانية منه”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 7, 2025 الساعة 3:08 م

    تحية لحماس تحية للجهاد تحية للكتائب تحية للقسام وتحية للسرايا و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله أمرا مفعولا اقتربت نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب ✌️🇵🇸😎💪🔥🐒🚀

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