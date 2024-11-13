مصر وعُمان.. الجغرافيا والوساطة “بوصلتا” تبون في أول جولة خارجية

الجزائر: اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مصر وسلطنة عمان، محطتين في أول جولة خارجية له بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، حيث بحث مع قادة البلدين ملفات إقليمية ووقّع اتفاقيات تعاون.
واعتبر خبير سياسي جزائري أن عامل الجغرافيا كان المحدد الأول لزيارة تبون إلى مصر حيث يمنحها أهمية خاصة على صعيد القضية الفلسطينية والأزمتين في ليبيا والسودان، فيما قد تكون الزيارة إلى عُمان ضمن مساعي الجزائر للاستفادة من ريادة السلطنة في جهود الوساطة بتحسين علاقاتها الفاترة مع دول أخرى.
بينما توقّع خبير آخر أن يواصل تبون السياسة الخارجية التي اتبعها في ولايته الأولى؛ حيث ينظر دائما إلى المحيط العربي والإسلامي من منظور الانتماء والتاريخ المشترك.
وفاز تبون بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المبكرة التي نُظمت يوم 7 سبتمبر/ أيلول 2024، وباشر مهامه رسميا في الـ17 من الشهر نفسه بعد أدائه اليمين الدستورية.
في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية شروع الرئيس تبون في زيارة عمل وأخوة لمصر (يومان)، وزيارة دولة لسلطنة عمان (3 أيام).
وقال بيان لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن “الزيارتين تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتشاور” مع البلدين.
وبذلك، جعل الرئيس الجزائري مصر أول وجهة خارجية له بعد أزيد من شهر على بدء ولايته الثانية.
وخلال تواجده بالقاهرة، بحث تبون مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ملفات عديدة، أهمها القضية الفلسطينية، والأزمتان في ليبيا والسودان، إضافة إلى سبل تقوية المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وأعلن الرئيسان في مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما “تطابقا تاما في وجهات النظر حيال كل هذه القضايا”.
وسبق للرئيس تبون زيارة مصر في يناير/ كانون الثاني 2022، بينما كانت الجزائر أول بلد يزوره السيسي عند توليه مقاليد الحكم سنة 2014.
وبالنسبة للكاتب الصحافي والمحلل السياسي الجزائري عثمان لحياني، “فإن الجغرافيا” كانت أكثر تدخلا هذه المرة فيما يخص اختيار أولى وجهات الرئيس تبون الخارجية بولايته الثانية.
وموضحا، قال لحياني: “هناك مسألتان أساسيتان في الاتصال مع الطرف المصري، أولا التطورات في قطاع غزة، حيث تحاول الجزائر في السنوات الأخيرة أن تلعب دورا أكبر في القضية الفلسطينية من خلال نقل ثقل القرار الفلسطيني، فضلا عن تواجد مهم لقيادات حركة حماس في الجزائر”.
وأضاف أن الأزمة الليبية تأتي في المقام الثاني “وهي مقلقة للجزائر على الصعيد الأمني والسياسي، وكلا البلدين (الجزائر ومصر) لديهما ثقل مؤثر بها، وبالتالي أي توافق بين البلدين بشأن تصورات الحل يمكن أن يشجع للتوصل إلى مخرج للأزمة”.
وتابع: “الأزمة في السودان أدرجت أيضا ضمن الزيارة؛ حيث تتوافق فيها أيضا الجزائر ومصر على دعم الجيش والدولة هناك”.
وخلص لحياني إلى أن “الجغرافيا أو الجوار الإقليمي للبلدين، وما يشهده من قضايا تهم بشكل مباشر الجزائر ومصر، كانت محددا رئيسيا في اختيار الزيارة وتوقيتها”.
ومن مصر، توجه الرئيس الجزائري صوب سلطنة عمان؛ حيث أدى زيارة دولة استمرت 3 أيام، وتُوجت بتوقيع 8 مذكرات تفاهم لدعم التعاون بين البلدين.
وفي السياق، يشير لحياني إلى أنها “المرة الثانية التي يزور فيها رئيس جزائري سلطنة عمان”.
وكان الشاذلي بن جديد أول رئيس جزائري يزور سلطنة عمان عام 1990.
وقال لحياني: “تبدو الجزائر أكثر توجها نحو إعادة اكتشاف سياسي لعلاقاتها مع بعض الدول التي أغفلتها في السابق كما هو الحال مع موريتانيا وبعض بلدان أوروبا الشرقية والهند”.
ويعتقد أن الجزائر ربما تكون حملت سلطنة عمان رسائل سياسية “لأطراف عربية بعينها تشهد علاقاتها مع الجزائر نوعا من الفتور، مثل دولة الإمارات”.
وأضاف أن “السلطنة تلعب أدوارا مهمة في الوساطات المباشرة أو غير المباشرة”.
بقيامه بهذه الجولة، في بداية ولايته الثانية، يكون الرئيس تبون قد حافظ على محددات طالما أكد عليها وتتعلق بالأولوية التي يمنحها لما يسميه فضاء انتماء بلاده، ويقصد “العالم العربي، والقارة الإفريقية، والعالم الإسلامي”.
وسبق للرئيس تبون أن اختار السعودية أول دولة يزورها بعد انتخابه رئيسا سنة 2019.
وإحصائيا، تعد المنطقة العربية وما يقع “ضمن دائرة الدول الشقيقة” الأكثر زيارة من قبل الرئيس تبون، حيث سبق أن أجرى زيارات لكل من السعودية ومصر وقطر والكويت وتركيا وتونس وموريتانيا.
ودائما ما يعطي الرئيس الجزائري أولوية التعاون الاقتصادي بين بلاده ومحيطها العربي والـفريقي، خاصة ضمن رؤيته بتنويع الاقتصاد الجزائري وتقويته خارج قطاع المحروقات.
كما تعهد قبيل شغل الجزائر مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، مطلع العام الجاري، بأن تكون بلاده حاملة “لصوت الشعوب العربية والإسلامية والـفريقية”.
وإلى جانب محددات السياسة الخارجية للرئيس الجزائري، تبرز القضية الفلسطينية التي يضعها على رأس الأولويات، وفق ما أكده خلال تجمعاته الانتخابية في الاستحقاقات الأخيرة، قائلا: “لن نتخلى عن الشعب الفلسطيني وعن غزة، ولن نتوقف حتى تنال فلسطين عضويتها كاملة في الأمم المتحدة”.
وفي السياق، يرى الخبير الجزائري في الشؤون الاستراتيجية حسان قاسيمي، أن الرئيس تبون سيواصل نهج سياسته الخارجية الذي اتبعه في ولايته الأولى.
وأوضح قاسيمي أن تبون دائما “ما ينظر إلى المحيط العربي والإسلامي من منظور الانتماء والتاريخ المشترك، وأيضا من منطلق نضالي على مستوى المحافل الدولية”.
وعلى صعيد آخر، لفت المتحدث إلى أن “الجزائر باتت محاطة بجملة من التهديدات على مستوى محيطها الإقليمي خاصة في الساحل الأفريقي، حيث يكثر نشاط التنظيمات الإرهابية، وهو ما يحتم على رئيس البلاد تبني مقاربة حازمة وتحوير العقيدة الدفاعية وفق ما يضمن الاستجابة السريعة”.
وأشار إلى أن الجزائر تتبنى سياسة حسن الجوار مع كافة الدول المحيطة، لكنها حريصة أيضا على تفعيل عامل الردع العسكري في وجه التهديدات.
وعن علاقاتها بالدول الكبرى، ذكر قاسيمي أن العلاقة مع فرنسا ليست على ما يرام، وبإمكان “الجزائر أن تفرض شروطها من أجل تطبيع العلاقات لأن جرائم التاريخ (خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830-1962) تلاحق باريس التي تمعن في تبني سياسة الإنكار” لهذه الجرائم.
ولفت إلى أن الرئيس تبون “عُرف حتى الآن بحزمه في مسألة السيادة، وهو يقدم بلاده دولة منفتحة وذات مصداقية، وأنها ليست بالحديقة الخلفية لروسيا أو الصين أو لأي من الدول الكبرى، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة جيدا”.
(الأناضول)
الرئيس تبون رجل وطني متمرس في دواليب السلطة وضع الأمور في نصابها وأهم إنجاز له بالنسبة لي هي الندية في التعامل و معاقبة الدول المعادية .
أعاد الرئيس تبون الدور المحوري للجزائر لتشكل بذلك استثناءا عربيا و افريقيا في رفض إملاءات وضغوطات القوى العظمى.
أصبحت الجزائر تقف بالمرصاد لكل من يمس بمجال نفوذها و أمنها القومي سواء كان أمريكيا أو فرنسيا أو حتى روسيا.
ان حدة الرفض للتدخلات الخارجية اكسبت الجزائر وزنا سياسيا وثقلا دبلوماسي وخير دليل هو ما قاله احد الخبراء الأمريكيين حين قال الجزائريين هم سادة الدبلوماسية رغم اختلافنا معهم
وماذا قال لافروف عن المواقف والوزن والهيبة والقوة ؟؟
أليست مصر مطبعة ؟
انا لا اوافق رأي المحلل السياسي الجزائري السيد عثمان لحياني لما يرى في زيارة السيد عبد المجيد تبون الى سلطنة عمان على أنها محاولة لتوسط هذه الاخيرة بين الجزائر والامارات مع العلم أن علاقة سلطنة عمان لا تربطها بدولة الإمارات علاقات جيدة . فكيف لدولة لها علاقات متوترة مع دولة اخرى ان تلعب دور وسيط في حلحلة توترات بين دولتين اخرتين ؟
المعروف على سلطنة عمان وساطتها للبعض الدول مع إسرائيل، وهو الأرجح. أما تسويق فكرة الوساطة مع الإمارات، فلا يخفى على احد ان علاقة سلطنة عمان مع الإمارات يسودها نوع من البرودة و الفتور منذ مدة ليست بالقصيرة .
Nacer تريد الفول ان الجزائر تريد تطبيع علاقاتها مع اسرائيل. لكن سلطنة عمان غير مطبعة مع دول اسرائيل ولا تربطها معها علاقات سوى سياسية او تجارية كانت فكيف لها أن تتوسط بين الجزائر واسرائيل ؟
محدد سياسة الجزائر الخارجية هو دائما وابدا ملف البوليساريو..
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بخصوص عمان.. عمان ربما راى فيها نظام الجزائر الطرف الرخو لشق موقف كثلة دول
الخليج الصارم في مسألة مغربية الصحراء.. وقد اخطأ هنا الحساب..
فسلطنة عمان شاركت في المسيرة الخضراء.. واصدرت بيانا قبل يومين
مع دول الخليج طبعا على هامش قمة الرياض تلاه الناطق الرسمي باسم
اتحاد دول الخليج أكذوا فيها وقوف الخليج مع المغرب قلبا وقالبا وانهم
يعتبرون مغربية الصحراء قضيتهم.. خصوصا مع المستجدات حسب البيان
في اشارة الى القدائف الاخيرة على منطقة المحبس الاخيرة.
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بخصوص مصر.. مع الزخم الدولي التي تعرفه الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء
تتهيأ مصر للخروج من ضبابية موقفها.. وقد تاسست لجنة التنسيق المصرية المغربية
لاستباق اي محاولة لجر مصر لموقف معين .. وهذا لا يصب في صالح ملف البوليساريو..
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والامر لا يهم مسألة المبادئ بما ان مصر مطبعة.. وعمان لها علاقة مع اسرائيل.
لا يوجد أي زخم دولي لما يسمى مغربية الصحراء اللتي يدعيها نظام المغرب بل هو مجرد إعتراف شكلي من فرنسا الإستعمارية اللتي طردت من إفريقيا ولا يمكن لأي إعتراف أي يهضم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وهو المقترح الأممي الذي وافق عليه نظام المغرب وجبهة البوليزاريو ويحاول نظام المغرب التنصل منه بالإستناد على إسرائيل وحلفاءها ولن ينفعوه
إلى الأخ ابن الوليد
المشاركة الفردية إن صحت لا تلزم الدول ولا تعني مشاركتها في المسيرة الخضراء كما تسعى لتأويل ذلك.
والسعودية على سبيل المثال، 45 سنة بعد “مشاركتها” في المسيرة الخضراء طبعت في عملة الـ20 ريال الورقية خريطة المغرب بدون الجمهورية الصحراوية.
اعترافات دول الخليج عبارة تصريحات دبلوماسية فضفاضة بدن فاعلية عن دعم “الوحدة الترابية المغربية”.
الإمارات التي يقال أنها فتحت قنصلية في الصحراء، ظهر ابن زايد أكثر من مرة بجانب خريطة المغرب بدون الجمهورية الصحراوية.
ولا دوله مطبعة في العالم أو لها علاقات مع الكيان سمحت لقادة الكيان بتهديد الجزائر، ولا دولة في العالم أعلنت أنها تقف مع المغرب ضد الجزائر إلا الكيان.
مصر عضو في مجلس وزراء الدفاع للدول الأعضاء في “قدرة إقليم شمال أفريقيا”، وتشارك جنبا إلى جنب مع البوليزاريو،
مجرد تساؤل.
لمن لا يعرف الجزائر !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
1- “الجزائر تتبنى سياسة حسن الجوار مع كافة الدول المحيطة، لكنها حريصة أيضا على تفعيل عامل الردع العسكري في وجه التهديدات.” انتهى الاقتباس
2- “أن الرئيس تبون عُرف حتى الآن بحزمه في مسألة السيادة، وهو يقدم بلاده دولة منفتحة وذات مصداقية، وأنها ليست بالحديقة الخلفية لروسيا أو الصين أو لأي من الدول الكبرى، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة جيدا” انتهى الاقتباس
3- في مقال نشرته “الخبر” الجزائرية يوم:13/11/2024، تحت عنوان:” مساهمة: إستراتيجية التوتر والتصعيد الخارجي حول تسليح الجزائر”،جاء فيه على لسان الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي، دما نصه:
“تشارك أكثر من عشرين دولة بشكل مباشر في العمليات العسكرية على حدودنا مع ليبيا والساحل والمغرب. وفي مواجهة هذه التهديدات المتعددة الأوجه، علينا أن نعتمد على أنفسنا، لأننا اتخذنا الخيار السيادي لأسباب تاريخية معروفة، بعدم الانضمام إلى أي تحالف عسكري. بالتأكيد كان من شأن ذلك أن يوفر لنا الاستفادة من تظافر الموارد المتعددة الأطراف، لكننا في الوقت نفسه كنا سنفقد السلطة على القرارات العسكرية الاستراتيجية للجزائر.” انتهى الاقتباس
مجرد تساؤل.
لمن لا يعرف الجزائر !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
1- “الجزائر تتبنى سياسة حسن الجوار مع كافة الدول المحيطة، لكنها حريصة أيضا على تفعيل عامل الردع العسكري في وجه التهديدات.” انتهى الاقتباس
2- “أن الرئيس تبون عُرف حتى الآن بحزمه في مسألة السيادة، وهو يقدم بلاده دولة منفتحة وذات مصداقية، وأنها ليست بالحديقة الخلفية لروسيا أو الصين أو لأي من الدول الكبرى، وهذا ما تدركه الولايات المتحدة جيدا” انتهى الاقتباس
3- في مقال نشرته “الخبر” الجزائرية يوم:13/11/2024، تحت عنوان:” مساهمة: إستراتيجية التوتر والتصعيد الخارجي حول تسليح الجزائر”،جاء فيه على لسان الوزير والسفير السابق عبد العزيز رحابي، دما نصه:
“تشارك أكثر من عشرين دولة بشكل مباشر في العمليات العسكرية على حدودنا مع ليبيا والساحل والمغرب. وفي مواجهة هذه التهديدات المتعددة الأوجه، علينا أن نعتمد على أنفسنا، لأننا اتخذنا الخيار السيادي لأسباب تاريخية معروفة، بعدم الانضمام إلى أي تحالف عسكري. بالتأكيد كان من شأن ذلك أن يوفر لنا الاستفادة من تظافر الموارد المتعددة الأطراف، لكننا في الوقت نفسه كنا سنفقد السلطة على القرارات العسكرية الاستراتيجية للجزائر.” انتهى الاقتباس