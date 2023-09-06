مصر: وفيات ومفقودون في انهيار عقار سكني بالقاهرة- (صور)

القاهرة: أعلنت الحماية المدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين في انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وقالت الحماية المدينة في بيان صحافي اليوم، إنها تكثف جهودها لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض حيث تواصل البحث عن ثلاثة مفقودين.

ووفق البيان، جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.

(د ب أ)