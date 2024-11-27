مصر وقطر تؤكدان ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة- (تدوينة)

القاهرة: أكدت مصر وقطر اليوم الأربعاء على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر والوفد المرافق له،وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

وقال المتحدث ، في بيان صحافي نشرته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك ، إن رئيس الوزراء القطري نقل إلى الرئيس المصري تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مشددا على حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، والأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وفي المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.

وأعرب الرئيس المصري من جانبه عن تقديره لأمير دولة قطر، مشددا على الرغبة المشتركة لتعزيز علاقات البلدين إلى مستوى تطلعات الشعبين والتحديات التي تواجههما إقليميا ودوليا.

وشهد اللقاء استعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وضمان الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية.

كما شدد الجانبان على الأهمية البالغة لتمكين ودعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع تأكيدهما التطلع للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة.

ووفق المتحدث ، أكد رئيس الوزراء القطري تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة في سبيل توفير المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتطلع قطر لدعم مخرجات المؤتمر الوزاري الذي سوف تستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة كأحد الخطوات الفعالة لدعم الشعب الفلسطيني بالقطاع.

( د ب أ )