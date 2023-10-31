مصر وكوريا الجنوبية تبحثان التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس

القاهرة: بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تصعيد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية في سول اليوم الثلاثاء إن الوزيرين أكدا خلال محادثات هاتفية يوم الاثنين على ضرورة التزام الأطراف المعنية بالصراع بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وشدد الوزيران على أن الصراع المسلح لا ينبغي أن ينتشر أكثر وهناك حاجة إلى هدنة إنسانية لمنع تفاقم الأزمة.

ودعا بارك الجانب المصري إلى إيلاء الاهتمام وتعزيز التعاون لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في إسرائيل وفلسطين.

وأجرى بارك سلسلة من المحادثات الهاتفية مع نظرائه السعودي والقطري والإسرائيلي والإماراتي والأردني والمصري حتى الآن لمناقشة ما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس، وفقا ليونهاب.

(د ب أ)