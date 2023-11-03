مصر: 13 قذيفة مجهولة سقطت على رفح منذ بدء العدوان على غزة

القاهرة ـ «القدس العربي»: رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، سقوط 13 قذيفة مجهولة المصدر على مناطق متفرقة في مدينة رفح المصرية الحدودية مع فلسطين.

ونشرت المنظمة الحقوقية، فيديوهات صورها سكان محليون شهدوا وقائع سقوط قذائف مجهولة المصدر على مناطق مفتوحة في رفح المصرية شمال شرق سيناء خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأكدت أن القذائف لمن تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، واصل مطار العريش في محافظة شمال سيناء استقبال طائرات المساعدات لقطاع غزة.

فقد وصلت طائرتين مساعدات من الكويت ضمن الجسر الجوي الكويتي اليومي محملة بـ50 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والمياه، إضافة إلى سيارتين إسعاف.

رئيس الهلال الأحمر المصري، في شمال سيناء خالد زايد، قال إن عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش منذ يوم بدء الحرب على غزه حتى الآن، بلغت 73 طائرة بحمولات يتقدر بـ1650 طنا من المساعدات المختلفة، بخلاف المساعدات الإنسانية التي تصل من القاهرة وتقدر بـ 4000 طن.

370 شاحنة

وأضاف، أن عدد الشاحنات التي تحمل مساعدات الإنسانية والطبية والتي دخلت إلى غزة من معبر رفح والتي تم استلامها بالفعل من الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة غوث للاجئين الأونروا بلغت 370 شاحنة، ومن المنتظر إدخال 50 شاحنة أخرى فورا وصولها من معبر العوجا التجاري.

إلى ذلك، تواصل حراك النقابات المصرية دعما لفلسطين، وعقدت لجنة دعم فلسطين بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعا طارئاً لبحث آليات وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ومناقشة سبل تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.

وقررت، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني الذين ارتكبوا أبشع الجرائم وانتهكوا كافة القوانين الدولية والقرارات الأممية التي أدانت الاحتلال والعدوان على شعبنا الفلسطيني وقد تقرر عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل ودعوة فقهاء وخبراء القانون الدولي لمقاضاة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني ومن يدعمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم المختصة الأخرى.

وقررت أيضا، إجراء محاكمة شعبية لمجرمي الحرب من الصهاينة ومن يدعمهم في مؤتمر حاشد برعاية عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب وبحضور كافة القيادات والشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية في أقرب وقت ممكن.

وطالبت اللجنة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب السفير المصري وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني المحتل وإنهاء العمل باتفاقية كامب ديفيد.

73 طائرة وصلت مطار العريش… ومطالبات بطرد سفير الاحتلال

وناشدت اللجنة جموع الشعب المصري والعربي والإسلامي بضرورة الاستمرار في مقاطعة كافة منتجات الكيان الصهيوني والدول الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

كما أكدت على إعداد قوافل إغاثة لشعبنا الفلسطيني بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وإرسالها عبر معبر رفح بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأشادت بموقف مملكة البحرين في سحب سفيرها ووقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني وطالب المجتمعون كافة الدول العربية والإسلامية باتخاذ موقف مماثل تجاه هذا الكيان الغاشم. في حين، دعت نقابة الصحافيين المصريين، إلى عقد اجتماع للجنة توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولجنة الإغاثة ودعم فلسطين لاجتماع اليوم السبت.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الإعداد لقافلة الإغاثة، التي أعلنت عنها النقابة، ومناقشة سبل التبرع العيني للشعب الفلسطيني وقائمة الاحتياجات، التي يحتاجها الصحافيون، وكذلك الشعب الفلسطيني، والتنسيق مع الجهات المختلفة بهذا الشأن. كما يناقش الاجتماع الإعداد للمؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق التقرير الثاني لحملة توثيق جرائم الاحتلال بحق الصحافيين والشعب الفلسطيني، وكذلك رصد جرائم الإعلام الغربي وتغطياته المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

كما جددت النقابة، دعوتها لأعضائها الراغبين في تقديم مساعدات عينية عبارة عن أدوات صحافية للزملاء العاملين في غزة، ومستلزمات طبية وأدوية، ومواد غذائية محفوظة، بإحضارها لمقر النقابة، علماً أن اللجنة بدأت في استقبال التبرعات العينية يوم الخميس الماضي، كما نسقت مع نقابة الأطباء لمراجعة المستلزمات الطبية والأدوية.

وخاطبت النقابة، الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحافيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقالت إن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحافيون وناقلو الحقيقة في فلسطين.

وضمت الجهات التي خاطبتها النقابة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحافيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحافيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقابة الصحافيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وأكدت النقابة في الخطاب، أنها تتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة، والضفة الغربية بفلسطين، وكذلك جنوب لبنان، وتطالب النقابة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب، كما تطالب بتشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثّق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، والضفة الغربية وجنوب لبنان.

وشددت على أن الجريمة المروعة، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق ناقلي الحقيقة والصحافيين تستوجب تحركاً جاداً، خاصة أن المعلومات تشير إلى استشهاد أكثر من 38 من الصحافيين والصحافيات، والعاملين في قطاع الإعلام حتى لحظة إرسال الخطاب، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحافيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلاعن إصابة أكثر من 20 صحافياً، وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الجريمة بحق الصحافيين لا تقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى استهداف وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية، فضلاعن تدمير أكثر من 35 منزلاً للصحافيين، مما أدى لاستشهاد عشرات من أسر الصحافيين بينهم أسرة الزميل وائل الدحدوح، بالإضافة إلى اعتقالات طالت 18 صحافيًا في الضفة الغربية ليصل عدد الصحافيين المعتقلين إلى أكثر من 30 صحافيًا وصحافية.

جريمة في حق الصحافيين

وأكدت في خطابها إلى الجهات الدولية إلى أن الجريمة بحق الصحافيين، وناقلي الحقيقة تتجسد في قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغ وكالات الأنباء الدولية أنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحافيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية جميع المدنيين، بما فيهم الصحافيون. كما نصت المادة (79) من اتفاقية جنيف أنه «يجب معاملة الصحافيين في مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة ألا يشاركوا في الأعمال العدائية» مُبيناً أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يعد جريمة حرب.

وأضافت: «كما تظهر جريمة الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحافيين بوضوح في اللجوء المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، الذي يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحافيين مستحيلاً، خاصة أن هذا يُشكل خرقًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على «لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».

وأكدت النقابة أن الصحافيين، يعانون شأنهم شأن كل المدنيين في غزة، انقطاع الماء، والكهرباء، والدواء، والقصف الوحشي، الذي لم يترك ملاذًا آمنًا في كل غزة».

وبينت أن إفلات مرتكبي جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافيين، ووسائل الإعلام في فلسطين هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان، والتصعيد في ارتكابه المزيد منها. كما طالبت بتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحافيين باعتبارها جرائم حرب.