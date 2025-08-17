مصر.. 5165 مولود يوميا وعدد السكان في الداخل يصل لـ108 مليون نسمة

القاهرةـ “القدس العربي”:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري، تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودًا يوميًا.

ونقل بيان رسمي لوزارة الصحة تصريحات عبد الغفار، التي قال فيها، إن عدد المواليد اليومي انخفض من 5385 إلى 5165، وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت وزير الصحة، أن الإحصائيات الرسمية تُظهر تراجعا مطردا في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس نجاح الجهود الميدانية للوزارة في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يومًا، في الفترة من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى 16 أغسطس/ آب الجاري، لافتا إلى أن هذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يومًا مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يومًا)، ما يُظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.

وبين عبد الغفار، أن معدل الإنجاب شهد انخفاضًا كبيرًا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقًا لبيانات مركز المعلومات في وزارة الصحة، وأن محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، سجلت أعلى معدلات المواليد، بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية أقل المعدلات.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن هذا الانخفاض يعكس التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تركز على تعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على أن الزيادة السكانية لا تزال تمثل تحديا كبيرا يؤثر على الموارد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، ويعيق جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات العالمية.