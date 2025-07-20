مصطفى: جوع غزة أمر غير قابل للتصديق والإنسانية على وشك الانتهاء

غزة – “القدس العربي”: استهجن الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، صمت المجتمع الدولي على “مجاعة ومجازر” قطاع غزة.

وقال مصطفى في تصريحات أدلى بها خلال لقاء جمعه بمجلس نقابة المحامين الجديد ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “هذا أمر غير قابل للتصديق وغير معقول، الإنسانية على ما يبدو أنها على وشك الانتهاء”، رافضا قبول العالم موت الفلسطينيين.

وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل كل ما نستطيع من أجل إنقاذ سكان قطاع غزة والتخفيف قدر الإمكان عن معاناتهم.

وأكد أيضا أن بوصلة العمل حاليا هي أولا “إيقاف النزيف في قطاع غزة، وثانيا إعادة الإعمار، وثالثا توحيد غزة ومؤسساتها مع المؤسسات الوطنية حتى ننطلق فورا بإعادة الإعمار وتجسيد الدولة على الأرض”.

كما شدد مصطفى على رؤية الرئيس محمود عباس، بعدم القبول بأقل من دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، وقال “لن نقبل أقل من توحيد غزة والضفة في نظام واحد وسلاح واحد ومؤسسات واحدة”.

وأضاف “القدس دائما مستهدفة والضفة الغربية لا تزال مستهدفة لكن ما يجري اليوم في قطاع غزة هو أمر غير مقبول بأي مقياس، ونؤكد على وحدتنا ووحدة صفنا ووحدة كلمتنا ومؤسساتنا ونقاباتنا من أجل العمل المشترك من أجل إنقاذ غزة، وهو أمر وطني وأولوية”.

وأشار إلى أن المستهدف من الاحتلال ليس فقط قطاع غزة، لكن أيضا شمال الضفة الغربية خاصة استهداف المخيمات، وقال “قضية اللاجئين من الثوابت الوطنية ولن نتخلى عنها مهما كانت الظروف، وتمسكنا في المخيم والدفاع عنه والحفاظ عليه بكل ما نستطيع أولوية وطنية، ورغم الاجتياحات المستمرة نحاول قدر الإمكان أن نخفف من معاناة أبناء شعبنا”.