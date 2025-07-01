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مصطفى شعبان يتحدث عن حالة والده الصحية- (تدوينة)

منذ 24 دقيقة

صورة للفنان مصطفى شعبان من حسابه على إنستغرام

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“القدس العربي”: كشف الفنان المصري مصطفى شعبان عن حالة والده الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية صعبة، مؤكداً أن والده بخير، وموجّهاً الشكر الى وزارة الصحة المصرية بعد تسهيلها كل إجراءات العملية.

وعبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك” كتب مصطفى شعبان: “أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى المستشفى على ما لمسناه من رقي في التعامل واهتمام بالغ خلال عملية والدي اليوم، حقاً وجدت فيهم نموذجاً مشرّفاً يجسد كفاءة وإخلاص المنظومة الصحية في مصر”.

وأضاف: “كما أتقدّم بخالص الامتنان إلى وزارة الصحة، وعلى رأسها معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لما يبذلونه من جهد ودعم متواصلين للارتقاء بالرعاية الصحية، جزاكم الله كل خير، وبارك في جهودكم لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية”.

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