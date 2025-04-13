مصفاة بانياس بطرطوس السورية تعود للعمل

منظر جوي لمدينة بانياس الساحلية السورية. 18 ديسمبر 2024. ا ف ب

دمشق: عادت مصفاة بانياس لتكرير النفط بمحافظة طرطوس السورية، السبت، إلى العمل بعد توقفها لأشهر.

جاء ذلك وفق ما أوردته محافظة طرطوس (غرب) على قناتها بمنصة “تلغرام”.

وأشارت إلى أن “وزير الطاقة المهندس محمد البشير، يفتتح مصفاة مدينة بانياس بعد توقفها عن العمل”.

وخلال الافتتاح، أكد البشير على “أهمية تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق بشكل تدريجي”، وفق قناة المحافظة.

ويُقدر إنتاج المصفاة بنحو 95 ألف برميل يومياً، حسب المصدر ذاته.

وزير الطاقة السيد محمد البشير يجري جولة على أقسام شركة مصفاة بانياس للنفط بعد استئناف عملها بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 95 ألف برميل يومياً. pic.twitter.com/nO9MnPAjhV — محمد الفيصل || M . faisal (@mhmdfaisel) April 12, 2025

وفي 21 مارس/ آذار الماضي، وصلت إلى ميناء بانياس أول ناقلة نفط بعد الإطاحة بنظام الأسد.

واعتادت سوريا تلقي أغلب النفط المخصص لتوليد الكهرباء من إيران، لكن الإمدادات انقطعت منذ الإطاحة ببشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة.

وكانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يومياً، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يومياً فقط.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من “حزب البعث” الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

(الأناضول)