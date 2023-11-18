مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن “وفاة” أسير فلسطيني في سجن النقب: سيتم التحقيق في الملابسات

رام الله: أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، مساء السبت، وفاة أسير من الضفة الغربية في سجن النقب الإسرائيلي.

وقالت مصلحة السجون، في بيان، إن “الأسير يبلغ من العمر 38 عاماً، من سكان يهودا والسامرة (الضفة)، ينتمي لحركة “فتح”، ومعتقل منذ مايو 2005، وتوفي في سجن النقب”.

وقالت إنه “سيتم التحقيق في ملابسات الحدث”، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.

من جانبها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء السبت، “استشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب (38 عاماً) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع عدد المعتقلين الذي ارتقوا داخل السجون، منذ السابع من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 6 شهداء”.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” “باستشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب، من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي، علماً أنه معتقل منذ 27 مايو/أيار عام 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاماً”.

وأكدت الهيئة، في بيان، أن “الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين، وعن سبق إصرار”.

وسبق أن حذرت مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بينها “نادي الأسير”، في بيانات صحفية، من تنفيذ “الاحتلال فعليًا عمليات اغتيال وإعدام ممنهجة بحق المعتقلين والأسرى في سجونه ومعسكراته”.

وأضافت أن “المعطيات لا تتوقف عن الجرائم الممنهجة التي تنفّذ بحقّ الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، والتي تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا والإبادة المستمرة في غزة”.

وأشارت إلى “فيديوهات ينشرها الاحتلال للمعتقلين تتضمن عمليات تعذيب وظروف احتجاز حاطة بالكرامة الإنسانية”.

ومنذ 7 أكتوبر، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 2850 فلسطينياً من الضفة الغربية، وفق تلك المؤسسات، يضافون إلى أكثر من 5 آلاف معتقل قبل ذلك التاريخ.

ومنذ 43 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفاً و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت.

(الأناضول)