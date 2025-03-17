مصمم الأزياء جوناثان أندرسون يغادر منصبه كمدير إبداعي في “لويفي”

باريس: يعتزم مصمم الأزياء جوناثان أندرسون ترك دار لويفي، حيث كان يشغل منصب المدير الإبداعي منذ عام 2013، على ما أعلنت دار الأزياء الإسبانية المملوكة لمجموعة “إل في إم إتش” الاثنين.

وقالت المجموعة “تحت قيادته، شهدت لويفي نموا استثنائيا”، مسلطة الضوء على أحد أبرز إبداعاته وهي حقيبة “بازل” Puzzle التي أطلقتها لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للعلامة التجارية.

وقال سيدني توليدانو الذي كان يترأس في السابق مجموعة “إل في إم إتش فاشن” ويرأس حاليا المعهد الفرنسي للأزياء “لقد حظيتُ بشرف العمل مع بعض من أعظم المديرين الفنيين في عصرنا، وأعتقد أن جوناثان أندرسون من بين الأفضل” في المجال.

وأضاف “ما قدمه لدار لويفي يتجاوز الإبداع. لقد بنى عالما غنيا وانتقائيا، متجذرا في الحرفية، ما سيسمح للدار بالازدهار طويلا بعد رحيله”.

ويظهر اسم المصمم الإيرلندي الشمالي بانتظام كمرشح لتولي قيادة دار ديور التي شهدت تبدلات كثيرة في أسماء مديريها الفنيين. وقد أدى رحيل كيم جونز أخيرا من “ديور أوم” Dior Homme إلى تأجيج الشائعات.

وقال جوناثان أندرسون في بيان أصدرته لويفي “عندما أنظر إلى السنوات الـ11 الماضية، أدرك أنني كنت محظوظا لأنني كنت محاطا بأشخاص يتمتعون بالخيال والموهبة والمثابرة والإبداع، وقد وجدوا دائما طرقا للقول نعم لأفكاري كلها، حتى الأكثر طموحا منها”.

وكان أندرسون المولود عام 1984 في أيرلندا الشمالية، يحلم بأن يصبح ممثلاً، ما دفعه للسفر إلى الولايات المتحدة في سن 18 عاما للتسجيل في مدرسة للتمثيل. ومن خلال هذا الشغف، حافظ على ارتباط وثيق بعالم السينما، خصوصا مع المخرج لوكا غوادانينو الذي صمم له أزياء فيلم “كوير” مع دانيال كريغ.

وعلى مدى سنوات، أصبحت عروض أزياء دار لويفي بمثابة ملتقى لنجوم الفن السابع، من تيموثي شالاميه إلى بيدرو ألمودوفار وتيلدا سوينتون. وكان العديد منهم سفراء للعلامة التجارية.

تلقى أندرسون تدريبه في مدرسة لندن للأزياء، وبدأ في قسم التسويق في برادا، ثم أنشأ علامته التجارية الخاصة في عام 2008 بعنوان JW Anderson.

(أ ف ب)