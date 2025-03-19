مصير الكون: هل يكشف تغير فهم الطاقة المظلمة عن نهاية جديدة؟

نيويورك: يقترب العلماء من فهم طبيعة قوة غامضة تُعرف باسم الطاقة المظلمة، والتي يرتبط مصير الكون بها بشكل وثيق.

وتشكل هذه القوة نسبة هائلة تبلغ نحو 70% من الكون، وهي تمتلك تأثيرا قويا يدفع النجوم والمجرّات بعيدا عن بعضها البعض بمعدل متزايد.

والآن، يحرز العلماء تقدما في فهم كيفية عمل هذه القوة. والسؤال الكبير هو: هل هذه الطاقة المظلمة قوة ثابتة، كما كان يُعتقد لفترة طويلة، أم أنها بدأت تضعف، وهي فرضية مفاجئة طرحت لأول مرة العام الماضي.

وتعزز النتائج التي قدمت في اجتماع الجمعية الفيزيائية الأمريكية يوم الأربعاء الفكرة بأن هذه القوة قد تكون في حالة ضعف، لكن العلماء لا يزالون غير متأكدين تماما ولم يتوصلوا بعد إلى تفسير واضح لآثار ذلك على فهمهم للكون.

وتأتي هذه النتائج من تعاون بحثي دولي يعمل على إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد توضح كيفية انتشار وتجمع المجرّات عبر 11 مليار سنة من تاريخ الكون، إذ يساعد تتبع حركة المجرات بدقة العلماء في فهم القوى التي تؤثر عليها.

ويطلق على هذا المشروع اسم أداة التحليل الطيفي للطاقة المظلمة، وقد نشر الفريق أول تحليل له العام الماضي بناء على دراسة 6 ملايين مجرّة ونجوم زائفة، قبل أن يضيف بيانات جديدة ليرتفع العدد إلى قرابة 15 مليونا. وتشير هذه النتائج، إلى جانب قياسات أخرى، مثل انفجارات النجوم والضوء المتبقي من الكون المبكر والتشوهات في أشكال المجرّات، إلى أن الطاقة المظلمة قد تكون في حالة تراجع.

ويقول بهافنيش جاين، عالم الكونيات في جامعة بنسلفانيا، الذي لم يشارك في البحث: “لقد انتقلنا من اكتشاف مذهل إلى لحظة قد تستدعي إعادة التفكير في علم الكونيات بالكامل والانطلاق من جديد”.

ورغم ذلك، لا يزال من المبكر استبعاد فكرة أن الطاقة المظلمة ثابتة، حيث إن النتائج الجديدة لم تصل بعد إلى مستوى الإثبات الإحصائي الحاسم المطلوب في الفيزياء.

ويهدف التعاون البحثي إلى رسم خريطة لحوالي 50 مليون مجرة ونجم زائف بحلول نهاية عام 2026، بينما تستعد فرق علمية أخرى حول العالم لنشر بياناتها حول الطاقة المظلمة في السنوات القادمة، بما في ذلك مهمة “إقليدس” التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومرصد فيرا سي روبين في تشيلي.

وخلص العلماء إلى أنه إذا كانت الطاقة المظلمة ثابتة، فإن كوننا قد يستمر في التوسع إلى الأبد، ليصبح أكثر برودة وعزلة وسكونا.

(أ ب)