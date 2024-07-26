مضطرب نفسيا يتسبب في عملية كبيرة للشرطة في ألمانيا

هامبورج: تسبب رجل مضطرب نفسيا على ما يبدو في استدعاء عملية كبيرة للشرطة في حي لوروب بمدينة هامبورج الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء أمس الخميس إن القوات الخاصة سيطرت على الرجل بعد حوالي ساعتين من المحاولات وتم احتجازه.

وبحسب البيانات، كان الرجل في “حالة نفسية استثنائية” وتحصن في شقة في الطابق الثاني بأحد المباني السكنية في شارع “بوبرشتراسه”. ولم يصب أحد خلال العملية.

ووفقا للشرطة، تم تلقي أول مكالمة طوارئ حوالي الساعة 25ر8 مساء. ولم يكن من الواضح في البداية ما إذا كان الحادث يتعلق باحتجاز رهائن وما إذا كان الرجل مسلحا.

وبحسب بيانات صحيفة “بيلد”، يشتبه في أن الرجل هدد – من بين أمور أخرى – بتفجير قنابل يدوية. وظلت الشرطة في الموقع حتى ساعة متأخرة من مساء أمس وحرزت أدلة.

(د ب أ)