إسرائيل.. استئناف نشاط مطار بن غوريون بعد تعليق مؤقت

القدس: استأنف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، فجر الأحد، نشاطه بعد تعليق مؤقت على خلفية هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف قال إنها تتبع لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

جاء ذلك بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، التي أشارت إلى استئناف العمل في المطار بعد تعليق مؤقت، وتحويل بعض الرحلات الأخرى إلى مطارات في مناطق مجاورة (دون مزيد من التفاصيل).

وفجر الأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 100 طائرة حربية شاركت في هجوم استهدف أكثر من 200 موقع في لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤولين عسكريين لم تسمهم: “خطط حزب الله لشن هجوم بمئات الصواريخ والقذائف باتجاه وسط البلاد في الساعة 5:00 (ت.غ+3)”.

وتظهر بيانات مطار بن غوريون الدولي على موقعه عبر الإنترنت، أن بعض الرحلات ألغيت، وأخرى تأثرت، بسبب تعليق نشاط المطار فجر الأحد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن “حزب الله” اللبناني، إطلاق 320 صاروخا تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، نهاية يوليو/ تموز الماضي.

(الأناضول)