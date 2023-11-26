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مطار دمشق الدولي خارج الخدمة مُجدداً جراء قصف إسرائيلي

26 - نوفمبر - 2023

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بيروت: خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة مُجدداً الأحد جراء تعرضه لقصف إسرائيلي بعد ساعات من استئناف عمله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد “شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد عصر الأحد غارة جديدة استهدفت مطار دمشق الدولي (..) حيث استهدفت مهابط المطار ما أدى لخروجه عن الخدمة مجدداً”.

وأشار المرصد إلى سماع دوي انفجار آخر من جهة مطار المزة في الجهة الأخرى من العاصمة.

وتوقفت جميع الرحلات من وإلى المطار الأكبر والرئيسي في البلاد منذ 22 تشرين الأول/ أكتوبر جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية، وأخرجت ضربات متزامنة في اليوم ذاته مطار حلب الدولي من الخدمة، ما دفع وزارة النقل التابعة للنظام السوري إلى تحويل الرحلات كافة إلى مطار اللاذقية، الأصغر والأقل تجهيزاً.

واستأنف المطار صباح الأحد عمله بعد توقف دام أكثر من شهر، جراء ضربات إسرائيلية أخرجته من الخدمة، وفق ما أفادت شركتان خاصتان لحجوزات السياحة والسفر في العاصمة السورية وكالة فرانس برس قبل أن يتم استهدافه مجدداً عصر الأحد.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت أهدافاً لقوات النظام السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران، بينها حزب الله اللبناني.

وصعّدت إسرائيل وتيرة استهدافها للأراضي السورية منذ شنّ حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، التي ردّت بقصف عنيف على قطاع غزة، ترافق منذ أسابيع مع عمليات برية، قبل التوصل الى هدنة بدأ سريانها الجمعة، ويتم بموجبها تبادل رهائن ومعتقلين.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات طهران الداعمة لدمشق، ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

(أ ف ب)

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  1. يقول Anon:
    نوفمبر 26, 2023 الساعة 11:10 م

    حافظ المتأسد على شعبه الأعزل: نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان في البلاي ستايشن

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  2. يقول د. راشد ألمانيا:
    نوفمبر 27, 2023 الساعة 5:17 ص

    سورية تعيش مع قائدها المقاول الآن في المريخ و سورية كلها خارج الخدمة حيث لا خدمة مطارات و لا كهرباء و لا طاقة و لا بنية تحتية ، المهم عند الرئيس المقاول ألايقترب الكيان من قصره و عدا ذلك فليهلك كل الشعب فلا ضير، و أعتقد أن الزعيم الذي يعيش في كوكب آخر لم يسمع بعد بالقصف .

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