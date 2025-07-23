مطاعم مصرية تحجب ظهورها في فلسطين احترامًا لمشاعر أهل غزة الذين يواجهون التجويع

القاهرة: “القدس العربي”: أعلن عدد من المطاعم المصرية حجب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي داخل فلسطين، احترامًا للواقع الأليم والمجاعة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

كانت البداية مع مطعم “حجوجة” المتخصص في تقديم الوجبات المصرية التراثية، حيث كتب على صفحته في فيسبوك: “قررنا حجب صفحتنا عن الظهور داخل فلسطين بشكل مؤقت، حتى لا يظهر أي محتوى يخصّنا، سواء منشور أو إعلان، حتى لا يتم عرض المحتوى على أناس يمرّون بمجاعة وحصار وظروف لا يتحمّلها أحد”.

وأضاف المطعم في بيانه: “نحن نعمل في مجال الطعام، وخلف كل صورة رزق وبيوت وعائلات. لذا لا نستطيع أن نتوقّف تمامًا عن العمل، لكننا على الأقل نأخذ خطوة تحترم الواقع الأليم الذي لا نستطيع تغييره”.

ودعا مطعم “حجوجة” كل المطاعم والصفحات المتخصصة في الطعام على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صنّاع المحتوى المتخصصين في الغذاء، إلى أن يحذوا حذوه ويقدموا على الخطوة ذاتها بحجب ظهورهم المؤقت في فلسطين الحبيبة.

وبعد إعلان مطعم “حجوجة” هذه المبادرة، أعلن مطعم “حواوشي الربيع” أيضًا حجب صفحته من الظهور داخل فلسطين.

وفي منشور على صفحة المطعم على فيسبوك، قال “حواوشي الربيع”: “ما يحدث هناك أكبر من أي كلام. الدم، والقهر، والفقد، والحصار… وجعنا معهم. وشعرنا أن أقلّ ما يمكن أن نقدّمه هو إعلان موقف، حتى لو بإشارة احترام وصمت”.

وتابع المطعم في منشوره: “هذا القرار نابع من ضميرنا ومن قلوبنا، تضامنًا حقيقيًا، وليس مجرد كلام”.

كما أعلنت صفحة “مزاججني” على فيسبوك – وهي صفحة يتابعها نحو 3 ملايين شخص ومتخصصة في زيارة المطاعم وتقييم جودة ما تقدمه – حجب ظهور صفحتها داخل فلسطين بشكل مؤقت.

وقالت الصفحة في بيان: “حتى لا نعرض ما نقدّمه على أناس يواجهون مجاعة وحصار“.

وأضافت: “لم نتمكن من إيقاف النشر في الصفحة تمامًا، لكن على الأقل اتخذنا خطوة تحترم الواقع الأليم”.

أما “قرية غزالة الريم للمأكولات البدوية” فقد اتخذت الخطوة نفسها، وكتبت على صفحتها على فيسبوك: “خطوتنا ليست كافية، ونحن نعلم ذلك. لكنها محاولة بسيطة لنخبر أشقّاءنا في قطاع غزة أننا نشعر بهم ونقف إلى جانبهم”.