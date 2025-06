مطالبة بوقف النار.. الأونروا: الجوع وصل مستويات حرجة في غزة- (تدوينة)

غزة: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، الأربعاء، من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا.

وقالت الوكالة الأممية في بيان مقتضب على منصة إكس: “وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع”.

وتابعت: “مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة”.

وختمت الوكالة الأممية قائلة: “يجب وقف إطلاق النار الآن”.

وأرفقت الأونروا بيانها بصور تظهر الحجم الهائل للنفايات في أحد شوارع القطاع، دون ذكر تفاصيل.

Hunger in #Gaza is at critical levels, with people scavenging through weeks-old waste for scraps of food.

As winter approaches, conditions are rapidly deteriorating, and survival is impossible without immediate humanitarian aid.#CeasefireNow pic.twitter.com/BOVfVsVyYa

— UNRWA (@UNRWA) November 27, 2024