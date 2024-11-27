مطالبة بوقف النار.. الأونروا: الجوع وصل مستويات حرجة في غزة- (تدوينة)

نازحون فلسطينيون يحصلون على بعض الطعام في دير البلح

غزة: حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا“، الأربعاء، من تداعيات وصول الجوع في قطاع غزة إلى مستويات حرجة، مطالبة بوقف إطلاق النار فورا.

وقالت الوكالة الأممية في بيان مقتضب على منصة إكس: “وصل الجوع في غزة إلى مستويات حرجة، حيث يبحث الناس عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع”.

وتابعت: “مع دخول فصل الشتاء، تتدهور الأوضاع بسرعة ويصبح البقاء مستحيلا دون مساعدات إنسانية عاجلة”.

وختمت الوكالة الأممية قائلة: “يجب وقف إطلاق النار الآن”.

وأرفقت الأونروا بيانها بصور تظهر الحجم الهائل للنفايات في أحد شوارع القطاع، دون ذكر تفاصيل.

Hunger in #Gaza is at critical levels, with people scavenging through weeks-old waste for scraps of food.

As winter approaches, conditions are rapidly deteriorating, and survival is impossible without immediate humanitarian aid.#CeasefireNow pic.twitter.com/BOVfVsVyYa — UNRWA (@UNRWA) November 27, 2024

وتأتي هذه التصريحات بينما تستمر الإبادة الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع ممنهجة جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.

ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.

واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني تواليا على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يفترشون الخيام.

(الأناضول)