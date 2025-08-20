مطالبة حقوقية بمحاكمة وزير الداخلية المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار ارتفاع عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز والسجون المصرية في الآونة الأخيرة، انتقادات حقوقية ومطالبات بمحاسبة المسؤولين، خصوصا وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وشهدت مراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة والسجون المصرية 6 حالات وفاة خلال أقل من أسبوع.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن قسم شرطة المنشية في محافظة الإسكندرية شمال مصر، شهد خلال الساعات الماضية وفاة كل من رمضان السيد حسن، الشهير بـ«إسلام»، ومحمد أحمد سعد، الشهير بـ«الصاوي»، في واقعتين منفصلتين تعكسان حجم الانتهاكات الجسيمة داخل أماكن الاحتجاز في مصر.

وحسب شهادات من داخل القسم، ارتفعت درجة حرارة «الصاوي» بشكل كبير نتيجة التكدس والزحام داخل الزنزانة، ما استدعى نقله إلى مستشفى رأس التين العام، غير أنّه أُعيد إلى محبسه رغم تدهور حالته، ثم تكرّر الأمر مرة أخرى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحجز. أما «إسلام» فقد توفي نتيجة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وسط ضغوط تُمارَس على أسرته لعدم تصعيد القضية أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين.

والأحد الماضي، أعلنت المؤسسة نفسها وفاة وليد أحمد طه، وهو موظف بنك، داخل محبسه في قسم شرطة ثان شبرا الخيمة شمالي العاصمة القاهرة، بعد أيام من احتجازه على خلفية مشاجرة مع أحد جيرانه.

وظهر شقيق الضحية في مقطع فيديو صوره داخل قسم الشرطة، وهو يتهم الضباط، بتعذيب شقيقه.

وقال إن شقيقه استغاث بالشرطة بعد أن قام جاره الذي يعمل في جهاز الشرطة بترويعه وإطلاق النار في الشارع مهددا أسرته وأطفاله، ليفاجأ بإلقاء القبض عليه واحتجازه. وأدانت مؤسسة «عدالة» بشدة هذه الجرائم، وحملت وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين، مؤكدة أن تكرار حالات الوفاة داخل الأقسام والسجون بات ظاهرة ممنهجة تستوجب تدخلاً عاجلاً.

وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق فوري مستقل وشفاف حول ملابسات وفاة الضحيتين، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة العاجلة، مع ضمان الحق في الرعاية الصحية للمحبوسين، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار هذه الانتهاكات. وكان شاب يدعى حازم فتحي، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن قسم شرطة نجع حمادي في محافظة قنا جنوبي مصر، بعد خمسة أشهر من حبسه احتياطياً بقرارات أصدرتها النيابة العامة التي اتهمته بالاعتداء على رئيس مباحث مركز شرطة أبو تشت، محمد الملقب، وهو نجل اللواء المتقاعد أحمد الملقب.

وألقي القبض على فتحي في مارس/ آذار الماضي. وقررت النيابة العامة حبسه مع عامل في أحد متاجر في محافظة قنا، لمدة 15 يوماً احتياطياً قابلة للتجديد، بدعوى تعديهما على ضابط شرطة داخل المتجر إثر خلاف نشب على أسعار بعض السلع الغذائية، وشهد تبادل ضربات بالأيدي وركلات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها مقاطع فيديو يظهر الضابط فيها وهو يحاول الصعود فوق البرادات في المتجر محاولا الوصول إلى كاميرات المراقبة، و الاعتداء على عامل قبل أن يقوم فتحي وعامل آخر بالاعتداء عليه.

وفي الوقت الذي اتهم العمال الضابط بمحاولة الحصول على عدد من السلع دون دفع ثمنها، قالت وزارة الداخلية في بيان إن الاعتداء جاء رداً على اعتراض الملقب على أسعار بعض السلع خلال شرائه مواد غذائية من دون أن يكشف هويته. وفي اليوم نفسه، أعلنت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» وفاة المعتقل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، البالغ من العمر 77 عامًا، داخل محبسه في سجن وادي النطرون أيضا.

وبينت الشبكة في بيان، أن عامر، مدرس لغة عربية بالمعاش، مقيم في مدينة كرداسة في محافظة الجيزة. وقد جرى اعتقاله في 19 سبتمبر/ أيلول 2013 ضمن حملة أمنية موسعة أعقبت أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، ليُحال لاحقًا إلى محكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمًا أوليًا بحقه بالإعدام، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى السجن المؤبد.

كما رصدت الشبكة، وفاة الشاب وائل يوسف خيري بشارة، الشهير بـ«كيرلس»، البالغ من العمر 20 عاماً من محافظة المنيا، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الأهرامات في محافظة الجيزة، بعد أسبوع من القبض عليه يوم 6 أغسطس/ آب الماضي.

وقد تم توقيفه أثناء عودته إلى بلدته في محافظة المنيا وهو يستقل ميكروباص برفقة بعض أقاربه، حيث جرى اقتياده إلى قسم شرطة الأهرامات بزعم وجود أحكام غيابية صادرة ضده.

ولفتت إلى أنه في اليوم التالي، عُرض على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، تم إبلاغ النيابة بوفاته داخل محبسه، وأمرت النيابة بإيداع جثمانه المشرحة لبيان أسباب الوفاة، كما أُخطرت أسرته بالخبر المفجع.

وحسب الصور والمعلومات الأولية التي حصلت عليها الشبكة، فقط ظهرت على جسده آثار دماء وتعذيب وحشي، مما يشير إلى أنه تعرض لانتهاكات جسيمة داخل محبسه حتى فارق الحياة. كما أفادت أسرته بأنهم حينما توجهوا للسؤال عنه، أنكرت السلطات في البداية وجوده في القسم، قبل أن يتم الإعلان لاحقاً عن وفاته.

وأكدت الشبكة أن قسم شرطة الأهرامات يُعد واحداً من أسوأ أماكن الاحتجاز في محافظة الجيزة، لما يشهده من ممارسات تعذيب ممنهجة، وتكدس شديد، وظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، في ظل غياب كامل لآليات الرقابة والتفتيش من قِبل نيابة الأهرام.

وقالت إن وفاة بشارة تمثل حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق المحتجزين، وتثير مجدداً التساؤلات حول المسؤولية الجنائية للمتورطين وضرورة التحقيق الجاد والشفاف في وقائع التعذيب المؤدي إلى الموت، وضمان محاسبة الجناة.

وطالبت الشبكة السلطات المصرية متمثلة في النائب العام المصري، بالكشف عن ملابسات وفاة المواطن الشاب ومحاسبة المتورطين في وفاته.

إلا أن وزارة الداخلية المصرية كذبت الرواية الحقوقية، وقالت على لسان مصدر أمني، إن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 6 أغسطس/ آب الجاري على ذمة قضية نصب، وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، نشبت مشاجرة بين النزيل المذكور وثلاث نزلاء تعدوا خلالها عليه بالضرب، شعر على إثرها بحالة إعياء، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، إلا أنه توفي.

وتابع المصدر: تولت النيابة العامة التحقيق ووجهت تساؤلات لرفقاء المذكور بمحبسه وقررت حبس الثلاثة نزلاء المذكورين على ذمة التحقيقات، عقب الإفراج عنهم في القضايا المحبوسين على ذمتها».

ووضعت الكلام عن وفاته تحت التعذيب في «إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الشعب المصري». وانطلاقا من حوادث الوفاة داخل السجون المصرية، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بمحاسبة ومحاكمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الجرائم التي تُرتكب داخل أقسام الشرطة.

وقالت إنها تتابع ببالغ القلق والرفض التزايد المرعب في أعداد الضحايا داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية، حيث تُزهق أرواح المصريين يوميًا بالتعذيب الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتكدس اللاإنساني، في ظل صمت رسمي مريب وتواطؤ كامل من وزارة الداخلية.

وأضافت أن هذه الجرائم ليست تجاوزات فردية، وإنما هي سياسة ثابتة وممنهجة تُدار من أعلى هرم السلطة داخل وزارة الداخلية، ما يجعل المسؤولية المباشرة واقعة على وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي سمح لرجاله باستخدام التعذيب كأداة للقتل، وحوّل أماكن الاحتجاز إلى مقابر جماعية تُسحق فيها كرامة المصريين وتُزهق فيها أرواحهم بلا حساب. وأعلنت أن محاكمة توفيق لم تعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة وطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وصون كرامتهم. فاستمرار الوزير في موقعه يعني استمرار جرائم القتل البطيء والإعدامات الجماعية غير المعلنة داخل السجون وأقسام الشرطة.

وأكدت على ضرورة فتح تحقيق جنائي عاجل لمحاسبة وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن الانتهاكات الجسيمة بحق المصريين، وإحالة كل من تورط في التعذيب والإهمال الطبي المتعمد للمحاكمة الفورية، بدءًا من القيادات العليا وحتى أصغر الضباط والأفراد، وإطلاق سراح المحتجزين المرضى وكبار السن وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة فورًا، وتشكيل لجنة مستقلة ودولية لمراقبة السجون وأقسام الشرطة والتحقيق في الجرائم المرتكبة، وإعلان أن ما يجري داخل مقار وزارة الداخلية يمثل جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وسيُحاسب المسؤولون عنها مهما طال الزمن.

وحمّلت توفيق المسؤولية الكاملة عن أرواح المصريين المحتجزين، وأكدت أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمته هو شخصيًا باعتباره رأس المنظومة الأمنية التي تشرّع وتمارس القتل والتعذيب والإهمال بحق أبناء هذا الشعب.

وقالت الشبكة إنها ومنظمات حقوقية مصرية ودولية رصدت ووثقت تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة سوء الأوضاع الإنسانية وقسوة ظروف الاحتجاز.

وأضافت أن الأوضاع تتسم بغياب الرعاية الطبية الملائمة، ونقص الخدمات الأساسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات بين السجناء والمحتجزين خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

في المقابل، تصر السلطات المصرية على أن أوضاع السجون تتوافق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بالمعاملة والظروف المعيشية والرعاية الصحية.

وكانت منظمات حقوقية مصرية مستقلة وثقت أكثر من 50 حالة وفاة بين السجناء العام الماضي، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب.

ورصدت حملة «لا تسقط بالتقادم» التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 وفاة في أقسام للشرطة ومراكز إصلاح وتأهيل بين عامي 2022 و2024.