مطالب الإفراج عن المعتقلين في الجزائر تتجدد بمناسبة عيد الأضحى واقتراب ذكرى الاستقلال والانتخابات الرئاسية

الجزائر- “القدس العربي”:

ككل مناسبة دينية أو وطنية، تتطلع آمال النشطاء والحقوقيين لأخبار الإفراج عن معتقلي الرأي أو من تسميهم السلطات بالمحكوم عليهم في قضايا النظام العام، والذين تعود قضايا بعضهم إلى فترة الحراك الشعبي، وهو الملف الذي تطالب شخصيات سياسية بتسويته قبل الانتخابات الرئاسية.

وفي السنوات الأخيرة، تعوّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إصدار قرارات بالعفو على أصحاب الأحكام النهائية في الأعياد الدينية والوطنية الكبرى، وفق ما يخوله الدستور ذلك، وهو ما أسفر عن تسوية حالات عدة نشطاء تصنفهم الدوائر الحقوقية في خانة معتقلي الرأي. لكن في عيدي الفطر والأضحى الأخيرين، لم تصدر عكس ما كان منتظرا مراسيم رئاسية بالعفو، ما جعل الكثيرين يترقبون أن تكون مناسبة عيد الاستقلال في 5 تموز/جويلية المقبل، فرصة سانحة لاتخاذ قرار بذلك.

وتبرز من بين القضايا المطروحة بإلحاح، حالة الناشط في الحراك وفي الدفاع عن البيئة محاد قاسمي الذي يقضي نحو 4 سنوات رهن السجن، بعد محاكمته في ملفين منفصلين. الأول أدين فيه بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بتاريخ 30 حزيران/جوان 2022 فيما يعرف بقضية التخابر، وتم تأييد الحكم بعد طعن المحكمة العليا. والثاني أدين فيه بعامين سجنا نافذا وعاما موقوف النفاذ بتاريخ 9 حزيران/جوان 2022 في قضية تتعلق بالإشادة بالإرهاب. ومؤخرا رفضت مجلس قضاء أدرار جنوب الجزائر مرة أخرى طلبا بضم الحكمين، ما كان سيسمح للناشط بمغادرة السجن لو تم قبوله.

واشتهر قاسمي سنة 2013 بمشاركته في قيادة الحركة الشعبية لمناهضة استغلال الغاز الصخري جنوب الجزائر، وذلك عقب إعلان الحكومة وقتها الشروع في تجارب للتنقيب على الغاز الصخري بمنطقة عين صالح في الجنوب الشرقي، وما أثاره ذلك من مخاوف على البيئة. كما برز اسمه بقوة أيضا في مظاهرات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 شباط/فبراير 2019، وأدى إلى الإطاحة بحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وهو الآن أقدم سجين من سجناء الحراك.

وتداول رواد مواقع التواصل بمناسبة عيد الأضحى رسالة مؤثرة لابن محاد قاسمي يدعو فيها لأبيه بالإفراج ويتمنى أن يلتئم شمل العائلة من جديد. وخاطب أيمن قاسمي والده بالقول: “في نفحات هذا العيد الكريم، أتقدم إليك بأطيب التهاني وأصدق الدعوات. عيدك مبارك يا أبي، وإن كانت الأسوار تفصل بيننا اليوم، لكن قلوبنا متصلة بخيط من حب لا ينقطع ولا تعتريه ظروف الزمان”.

وأضاف: “أتمنى لك عيدًا تنعم فيه بالصحة والسلام النفسي، وأدعو الله أن يمن عليك بيسر الحال، وأن تعود إلينا عن قريب لنحتفل بالأعياد معًا. كل لحظة أعيشها بدونك تزيدني إيمانًا ويقينًا بأهمية وجودك في حياتي”. وتابع: “لك مني كل الحب والاحترام والتقدير، ولك مني الدعاء الدائم بأن يفرّج الله كربك ويُعجّل بلقيانا. حتى ذلك الحين، تظل ذكرياتنا سوياً واللحظات الجميلة التي جمعتنا، هي عيدي الذي أحتفل به في قلبي، فأنت في قلبي دوماً، في العيد وكل يوم”.

من جانبه، يعد الصحافي إحسان القاضي أحد أبرز السجناء الذين ترتفع أصوات للمطالبة بالإفراج عنهم. وقد صدر ضد هذا الصحافي حكم نهائي بالسجن لمدة 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة، بعد رفض المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به. ويوجد الصحفي في السجن منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجنا منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجنا نافذا، خلال استئناف القضية في حزيران/يونيو 2023.

ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”.

وخلال محاكمته، تمسك إحسان القاضي ببراءته، مشيرا إلى أنه طيلة ممارسته للصحافة لأكثر من 40 سنة تعرض لعدة متابعات قضائية، لكن بقي ثابتا على مبدئه ورافضا للتنازل عن حريته. كما نفى أن يكون قد تلقى تمويلا أجنبيا، مؤكدا أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها.

ويحظى إحسان القاضي منذ سجنه بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة. وكان المتدخلين في قضيته مجموعة من المثقفين والإعلاميين التمسوا من الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو رئاسي عنه.

وعرف القاضي الذي ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات بانخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر، ويتميز بنظرته النقدية لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما تشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية “علي بودوخة” كل سنة.

وفي سياق مساندة المعتقلين، كتب الصحافي مصطفى بن جامع الذي أفرج عنه مؤخرا، منشورا قال فيه “إنه يفكر في هذه المناسبات في إحسان القاضي، تقيدة علي (الشرطي الذي وضع ختم خروج أميرة بوراوي) براهيم لعلامي، محاد قاسمي.. وغيرهم من المحبوسين ظلما وتعسّفا، مشيرا إلى أن “أصعب الأوقات بالمؤسسة العقابية هي مثل هذه المناسبات”.

وتقدر أوساط حقوقية عدد المعتقلين الذين يوجدون في السجن بسبب آرائهم أو منشوراتهم بأكثر من مائتين، وهو عدد لا تقره السلطات التي تنفي تماما وجود سجناء رأي في الجزائر وتعتبر أنه لا يوجد من أدين أو حوكم من فراغ.

وفي اللقاء الأخير الذي جمعهم بالرئيس عبد المجيد تبون، استعرض عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، بينهم لويزة حنون ويوسف أوشيش وبلقاسم ساحلي وهم مرشحون للرئاسيات، قضية السجناء مطالبين بالإفراج عنهم وإزالة المواد في قانون العقوبات التي تستعمل في إدانتهم خاصة المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب.

وكان كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، قد قد ذكر قبل أيام في تقريره النهائي عقب الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023، أنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتلبية تطلعات مئات الآلاف من الأشخاص الذين ساروا في الشوارع لأكثر من عام”.

وطالب المقرر في توصياته برفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ وضرورة “إسقاط التهم الموجهة إلى أولئك الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غير ذلك، والعفو عن الأشخاص المدانين لمشاركتهم في الحراك”.

كما دعا لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات (توبع بها نشطاء بتهمة الإرهاب) وضمان أن يكون أي تشريع لمكافحة الإرهاب واضحاً ومحدداً بما فيه الكفاية. ودعا في السياق ذاته إلى تعديل عدة مواد من قانون العقوبات بحيث تكون هذه الأحكام محددة بما فيه الكفاية ولا يمكن استخدامها لمنع ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في حرية الرأي والتعبير.