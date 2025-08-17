مطالب بفتح تحقيق في “حادث غامض” تعرض له ناشط مغربي يهودي مناهض للصهيونية

الرباط – “القدس العربي”:

طالبت هيئات سياسية وحقوقية مغربية السلطات المختصة بفتح تحقيق في حادث وُصف بـ”الغامض”، تعرض له الناشط المغربي اليهودي المناهض للصهيونية، سيون أسيدون، الأسبوع الماضي، في بيته في مدينة المحمدية القريبة من الدار البيضاء، حيث وُجد في حالة غيبوبة وقد أصيب بكدمات في جسده، يُجهل مصدرها لحد الآن، ما استدعى نقله إلى إحدى المصحات للعلاج وهو في حالة صحية حرجة.

ودعا “الحزب الاشتراكي الموحد” (معارضة) النيابة العامة إلى فتح تحقيق “دقيق وشامل” حول الحادث. كما عبّر عن بالغ قلقه إزاء الحالة الصحية الحرجة لأسيدون، منوهًا بمساره النضالي الحافل، حيث وصفه بـ”الرجل الوطني” و”رمز القضية الفلسطينية بالمغرب”، كما ذكّر باعتقاله خلال المرحلة التي يصطلح عليها محليا بـ”سنوات الجمر والرصاص”، حيث أمضى 12 سنة في السجون.

ويلعب المناضل الحقوقي اليهودي المغربي، الذي يُلقب بـ “شيخ مناهضي التطبيع”، دورا محورياً في مناهضة الصهيونية، بصفته أحد مؤسسي “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” ومنسق حركة “بي دي إس المغرب”.

وكان قد نُقل على عجل إلى مصحة في المحمدية حيث خضع لعملية جراحية مستعجلة على الدماغ. وبعد تدهور حالته الصحية، جرى نقله إلى مصحة أخرى في الدار البيضاء، حيث ما يزال يخضع للعناية المركزة في حالة حرجة.

وطالبت حركة “بي دي إس المغرب” (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) بدورها السلطات المغربية “بالتحريات حول الحادث، والإسراع في الكشف عن حيثيات ما حصل وتنوير الرأي العام”، مبرزة أن أسيدون كان أحد مؤسسيها “وأمضى سنين كجزء لا يتجزأ منها، وأصبح مرجعا لها”. كما قالت “مجموعة العمل الوطنية” إنها تتابع الوضع الصحي للمناضل سيون أسيدون وتتضامن مع عائلته.

واستأثر خبر الأزمة الصحية و”الحادث الغامض” باهتمام مختلف أطياف المجتمع الحقوقي المغربي، حيث توحد اليساري والإسلامي في الوقوف بجانب سيون أسيدون الذي وهب نفسه للقضية الفلسطينية. ورغم ديانته اليهودية فإنه يعد من أشد المناهضين للصهيونية ومن أشرس المدافعين داخل المغرب عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال عنه عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي المعارض: “أسيدون، لم يختر أن يقف على هامش التاريخ، بل اختار أن يكون شاهدا وشريكا في نضال شعب يرزح تحت الاحتلال. كرس حياته دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، مؤمنا أن العدالة لا تعرف دينا أو عرقا، وأن الإنسانية أكبر من كل الحدود والجدران”.

وأضاف في تدوينة على فيسبوك: “اليوم، وهو يصارع المرض في غرفة العناية المركزة، نتذكر مواقفه النبيلة، وابتسامته التي كانت تسبق كلماته، وإصراره على أن الحق أقوى من الباطل مهما طال الزمن”. داعيا له بالشفاء العاجل “لأن العالم يحتاج إلى أصوات صادقة مثل أسيدون”.

من جهته، استعرض الكاتب المغربي إدريس الكنبوري بعض ما يتميز به مسار الحقوقي أسيدون، اليهودي المغربي الذي اعتنق الماركسية في الستينيات خلال دراسته في فرنسا، ثم أصبح معاديا للصهيونية ومناصراً للقضية الفلسطينية حتى صار أحد رموز النضال الفلسطيني في المغرب طيلة عقود، وهو أيضاً من مؤسسي (ترانسبارانسي المغرب) عام 2005.

وأكد الكاتب في تدوينة أن “هذا الرجل يستحق الاحترام لأنه ظل متشبثاً بمواقفه المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ومناضلاً ضد الاحتلال الصهيوني وجرائمه، وكان دائماً في صدارة المسيرات مع الشعب الفلسطيني لسنوات طوال، ويفخر بحمل الكوفية الفلسطينية في كل مناسبة”.

وبعد أن ذكر بأن “حالة أسيدون هي حالة عدد من اليهود في العالم الذين يعادون المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل المحتلة لفلسطين”، أضاف الكنبوري “أن حالة سيون تبين أن اليهودي الأقرب إلى قضايا المسلمين هو اليهودي العلماني، مقارنة باليهودي المتدين الذي هو النموذج الأخطر”.

أما الصحافي توفيق بوعشرين فقد خاطب المناضل الحقوقي وهو في غيبوبته قائلاً: “أسيدون افتح عينيك، هناك أصوات لا تعوض، ورجال إذا غابوا انكسر فينا شيء لا يجبره الزمن”. وأضاف: “لأنه رجل حمل فلسطين في قلبه، والمغرب في روحه، ودفع ثمن مواقفه سنينا وراء القضبان. اليوم، وهو يصارع أزمة صحية، نصلي جميعاً أن يقوم من فراشه ليعود إلى معركته الأبدية ضد الظلم، لأن خسارته الآن ستكون جرحا آخر في زمن مثقل بالجراح المفتوحة في غزة وفي غير غزة”.

وتابع بوعشرين قائلا: “أسيدون كان دائماً يعرف نفسه بأنه مغربي أولا، وإذا أردت أن تضيف إلى هذه الهوية الوطنية انتماءه الديني، فلك أن تقول من عائلة يهودية ثانيا… لكنه إنسان أولا وأخيرا. ينتمي إلى طائفة من المغاربة اليهود الذين كان قلبهم يخفق لفلسطين، وعقلهم يتبرأ من الصهيونية… هو ابن هذا التقليد الذي رعاه، وسط اليسار المغربي، رجال أمثال جرمان عياش، وإدموند عمران المليح، وأبراهام السرفاتي، وشمعون ليفي، وغيرهم كثير”.

وقال الكاتب والحقوقي صلاح الوديع: “عزيزي سيون لا تذهب الآن! ما زلنا في حاجة إليك”، وأرفق التدوينة بصورة تعود إلى سنوات التسعينيات، التُقطت بمدينة الدار البيضاء وتجمعه بأسيدون “رفيق السجون”، كما وصفه، بجانب المناضل من أجل حقوق الإنسان الفنان الأرجنتيني ميغيل آنخيل إستريا، السجين السياسي السابق في سجون العسكر الأرجنتيني.

بينما وجّه الحقوقي مصطفى المنوزي “نداء من أجل الحقيقة والحياة”، موضحا أن الحقيقة إذا كانت “تهم الدولة كما تهم المجتمع، فلا مناص من إنقاذ حياة المناضل سيون أسيدون. فالغموض واللبس لا يخدمان لا سيرة الوطن ولا سمعة الدولة، بل يضاعفان الشكوك ويؤخران المصالحة”.

وأشار في تدوينته إلى أن “سيون أسيدون ليس مجرد فرد، إنه مرآة لذاكرة جماعية وضمير حي. فالمناضل يولد وفي صدره أحلام، وفي قلبه أحكام، وفي جيبه صك اتهام وحكم إعدام. ومن ثم، فإن حماية حياته ليست واجبا إنسانيًا فحسب، بل التزام سياسي وأخلاقي، يساهم في بناء مستقبل يتجاوز التصفية والطمس، نحو الثقة والعدالة والمساءلة”.

الناشط الحقوقي المغربي سيون أسيدون، يهودي الديانة مناهض للصهيونية، ولد بمدينة أغادير عام 1948، وانتقل منها بعد أن ضربها الزلزال رفقة عائلته إلى الدار البيضاء. كما هاجر إلى فرنسا ليتابع دراسته في مجال الرياضيات بالعاصمة باريس، وهناك تشبع بالفكر اليساري. عاد إلى بلده المغرب سنة 1967 بعد إتمام دراسته، وهو متزوج من سيدة فلسطينية أمريكية. ويعتبر من أبرز مناضلي اليسار الماركسي المغربي، وكان من مؤسسي منظمة “23 مارس” الراديكالية. كما جرى اعتقاله وأمضى أكثر من 12 سنة في السجن خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.