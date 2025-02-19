مطربة أردنية تهاجم أصالة: نجحت بزيجاتها لا بصوتها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أثارت المغنية الأردنية مكادي نحاس جدلاً بتصريحات حادة عن المطربة السورية أصالة نصري، نافية اعتبارها من أهم الأصوات العربية.
وقالت نحاس في مقابلة تلفزيونية: “أصالة من أكثر الفنانات حظاً بزيجاتها التي أنجحتها، من رجل أعمال إلى مخرج، وصولاً إلى شاعر وملحن”، مشيرة إلى أنها “لا تستسيغ” صوت المطربة السورية.
ورداً على سؤال المذيع عن نجاح أغنيات أصالة قبل زيجاتها مثل “لو تعرفوا”، شككت نحاس في ذلك قائلة: “كان المنتج زوجها، لو هؤلاء الأشخاص غير موجودين بحياتها ماذا كانت ستفعل؟”.
المطربة الأردنية مكادي نحاس : اصالة نصري صنعها أزواجها وهي ليست صوتاً مهماً pic.twitter.com/Kqrtw3rRWM
— Hasan MDF (@HsnMdf) February 17, 2025
وشككت المغنية الأردنية في آراء النقاد الذين يصفون أصالة بأنها امتداد لنجاة الصغيرة وأم كلثوم، معتبرة أن “هناك أصواتاً في العالم العربي تستحق أن تكون محل أصالة وأعلى، لكنها لم تأخذ فرصها”.
يذكر أن مكادي نحاس، المولودة في مدينة مأدبا، اشتهرت بأداء التراث العربي المشرقي والأردني بشكل عصري. وتأثرت منذ صغرها بالمدرسة الرحبانية وصوت فيروز، ما جعل البعض يصنفها ضمن “الفيروزيات” لما تملكه من صوت متعدد الطبقات. وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 مع فرقة “النغم الأصيل” الأردنية، بالتزامن مع دراستها الأدب الإنكليزي في جامعة دمشق، حيث انضمت أيضاً لفرقة “كلنا سوا” السورية.
مين هاي اصلا؟؟
وهل يأست من موهبتك لدرجة انك تهاجمين الغير بحثا عن الشهرة و الترند؟
هذا هو المعنى الحقيقي لغيرة النسوان
والله مع هذه الاردنية التي لم اسمع بها من قبل ولكنها صادقة فيما تقول وانا انحدى اي شخص يعارض كلامها ان يضع شريط لاغاني اصالة في غرفة نومه ويشغله حتى على اخف من الخفيف ، واذا اتاه النوم او الاسترخاء ولو قليلا له مني ١٠٠٠ دينار عدا ونقدا هههههه صوت اصالة ضرب من النشاز والازعاج
فعلاً أصاله نجحت بفضل زيجاتها المتعدده والتي كانت فقط من اجل الحصول على الاقامه في البلاد المختلفه .
أصاله الآن استقرت ولم تُصبح صالحه لزيجات أُخرى
ما عدا نجاة الصغيرة و ام كلتوم .اصوات المغنيات كصوت الماعز لا شي يميزها عن الأصوات الاخرى
اصالة فنانة مقتدرة ولا جدال في هذا..
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ومسألة الحظ والمساندة مسألة عادية في الحياة..
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بالنسبة للاصوات ونوعيتها في نظري لا يوجد اصوات بشخصية متميزة مثل صوت ام كلثوم مثلا..
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يغطي مساحة كبيرة ويطرب في كل هذه المساحة..
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والنجاح ومحبة الناس والتعلق بصوت الفنان ليس فقط بسبب الصوت ونوعيته وشخصيته..
بل تلعب الكاريزما والماركوتينغ وال story حول الفنان..
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سأتحدث تقنيا فقط.. وقد يصدم من سيقرأ..
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لنأخذ كاظم الساهر.. صوته محدود.. ولذلك يغني قصائد فاخرة يكمل بها الجمالية.. بالحان جميلة.
ومع هذا هو نجم ناجح جدا..
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فيروز.. وما ادراك ما فيروز.. صوتها محدود للغاية.. ولا تستطيع النزول لأوكتاف واحد..
ومع ذلك اطربت وغنت.. وكان للرحابنة دور كبير في تالقها.. فالالحان كانت مخصوصة لقدرات فيروز.. وانا احب فيروز.
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لنرى من لهم اصوات عملاقة ولم ينجحوا كثيرا.. بالنسبة لي اقوى واخطر صوت على الاطلاق هو لدنيا باطما.
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مزلزل وخطير ويطرب في مساحة كبيرة جدا.. لكنها خرجت للتو من السجن.. بعدما اختارت نوع غناء خليجي
يمطرها مالا ومجوهرات.. ولم تنجح.. خسارة.
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المطربة ذكرى رحمها الله.. صوت متفرد وخطير..
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اما ما نسمعه من اصوات تتشابه.. تخرج من شفتي البوطوكس.. والعري يكمل قدرات الصوت.. فلا تطربني..
تتمة
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لكي أوصل ما اريد ان اقول.. عينة لصوت دنيا باطما .. تغني لذكرى .. صوتين من العمالقة..
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https://www.youtube.com/watch?v=-OxRnfZhu4g
اول مرة بسمع فيها.
اصالة تكتسح المهرجانات وعلى طول حاضرة.
صوت اصالة بالنازل حلو وجيد ويسمع
بس بالعالي شاذ وردح ومزعج