مطربة أردنية تهاجم أصالة: نجحت بزيجاتها لا بصوتها- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أثارت المغنية الأردنية مكادي نحاس جدلاً بتصريحات حادة عن المطربة السورية أصالة نصري، نافية اعتبارها من أهم الأصوات العربية.

وقالت نحاس في مقابلة تلفزيونية: “أصالة من أكثر الفنانات حظاً بزيجاتها التي أنجحتها، من رجل أعمال إلى مخرج، وصولاً إلى شاعر وملحن”، مشيرة إلى أنها “لا تستسيغ” صوت المطربة السورية.

ورداً على سؤال المذيع عن نجاح أغنيات أصالة قبل زيجاتها مثل “لو تعرفوا”، شككت نحاس في ذلك قائلة: “كان المنتج زوجها، لو هؤلاء الأشخاص غير موجودين بحياتها ماذا كانت ستفعل؟”.

المطربة الأردنية مكادي نحاس : اصالة نصري صنعها أزواجها وهي ليست صوتاً مهماً pic.twitter.com/Kqrtw3rRWM — Hasan MDF (@HsnMdf) February 17, 2025

وشككت المغنية الأردنية في آراء النقاد الذين يصفون أصالة بأنها امتداد لنجاة الصغيرة وأم كلثوم، معتبرة أن “هناك أصواتاً في العالم العربي تستحق أن تكون محل أصالة وأعلى، لكنها لم تأخذ فرصها”.

يذكر أن مكادي نحاس، المولودة في مدينة مأدبا، اشتهرت بأداء التراث العربي المشرقي والأردني بشكل عصري. وتأثرت منذ صغرها بالمدرسة الرحبانية وصوت فيروز، ما جعل البعض يصنفها ضمن “الفيروزيات” لما تملكه من صوت متعدد الطبقات. وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 مع فرقة “النغم الأصيل” الأردنية، بالتزامن مع دراستها الأدب الإنكليزي في جامعة دمشق، حيث انضمت أيضاً لفرقة “كلنا سوا” السورية.