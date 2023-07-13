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مطعم أردني يوفر لزبائنه خدمة النوم بعد تناول “المنسف”- (صور)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”:

وفّر مطعم متخصص بإعداد المنسف في الأردن، خدمة النوم بعد تناول طبق في المطعم.

وقال ابن مالك المطعم، عمر المبيضين لموقع “خبرني”، إن الفكرة جاءت بشكل من الطرافة والدعابة، غير أنها لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المبيضين أنه من خلال مشاهداته في المطعم، فإن الزبائن يشعرون بالتعب والنعاس بعد تناول المنسف، مما أعطاهم الفكرة لتنفيذ هذه الخدمة وطرحها.

وبيّن أن المطعم يختص بإعداد المنسف البلدي، مضيفا أنه تم افتتاحه منذ 6 أشهر في العاصمة عمان لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي أصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.

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