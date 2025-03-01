سياسة | عربي | فلسطين

مطعم فلسطيني يرفض بيع الشاورما لجنود إسرائيليين.. وهكذا كانت ردة فعلهم- (شاهد)

1 - مارس - 2025

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر محاولة جنود الاحتلال شراء وجبات شاورما من مطعم فلسطيني، في جنين شمال الضفة الغربية.

وبعدما رفض المطعم ذلك، أمر جنود الاحتلال صاحب المحل بإغلاقه وطردوا الزبائن من داخله.

 

 

 

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  1. يقول عراقي معارض لحكومة الفساد والطائفيه:
    مارس 1, 2025 الساعة 10:11 ص

    بطل
    Heroe

    رد
  2. يقول ساري الفجر:
    مارس 1, 2025 الساعة 11:01 ص

    الجندي الإسرائيلي هو الجندي الأنذل في العالم

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  3. يقول Rachid:
    مارس 1, 2025 الساعة 10:47 م

    والله أن صاحب المحل رجل شهم أبى أن يطعم هذا الكيان الحقير ،حسبنا الله ونعم الوكيل

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    1. يقول الكروي داود النرويج:
      مارس 3, 2025 الساعة 10:24 م

      صدقت

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