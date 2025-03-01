مطعم فلسطيني يرفض بيع الشاورما لجنود إسرائيليين.. وهكذا كانت ردة فعلهم- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر محاولة جنود الاحتلال شراء وجبات شاورما من مطعم فلسطيني، في جنين شمال الضفة الغربية.

وبعدما رفض المطعم ذلك، أمر جنود الاحتلال صاحب المحل بإغلاقه وطردوا الزبائن من داخله.