مطعم فلسطيني يرفض بيع الشاورما لجنود إسرائيليين.. وهكذا كانت ردة فعلهم- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر محاولة جنود الاحتلال شراء وجبات شاورما من مطعم فلسطيني، في جنين شمال الضفة الغربية.
وبعدما رفض المطعم ذلك، أمر جنود الاحتلال صاحب المحل بإغلاقه وطردوا الزبائن من داخله.
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بطل
Heroe
الجندي الإسرائيلي هو الجندي الأنذل في العالم
والله أن صاحب المحل رجل شهم أبى أن يطعم هذا الكيان الحقير ،حسبنا الله ونعم الوكيل
صدقت
بطل
Heroe
الجندي الإسرائيلي هو الجندي الأنذل في العالم
والله أن صاحب المحل رجل شهم أبى أن يطعم هذا الكيان الحقير ،حسبنا الله ونعم الوكيل
صدقت