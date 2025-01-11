مظاهرات بالمغرب تنديدا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية في غزة

الرباط: شارك مئات الحقوقيين والأطباء ومواطنون في المغرب، الجمعة، في وقفات احتجاجية بمدن مختلفة، للتنديد باستهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للطواقم والمؤسسات الطبية في قطاع غزة.

وشارك عشرات الحقوقيين والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب مواطنين مغاربة في وقفات دعت لها الهيئة المغربية للدعم والنصرة، والتنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين.

وأشاد المشاركون بالعمل الذي تقوم به الطواقم الطبية في القطاع، والتضحيات التي يقدمونها.

كما رفعوا علم فلسطين، منددين باستمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

كما شهدت مدينة الدار البيضاء وقفة تضامنية مع الطواقم الطبية في غزة.

وشهدت مدن سيدي سليمان وأزرو وتاوريرت وجرسيف وقفات نصرة لغزة.

(وكالات)