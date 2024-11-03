سياسة | عربي | المغرب العربي

مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة

3 - نوفمبر - 2024

أرشيف

حجم الخط
4

الرباط: نظم مئات المغاربة، مساء الأحد، وقفات بعدة مدن للاحتجاج على استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبين بوقفها.
جاء ذلك في وقفات بعدة مدن، بينها القنيطرة والمحمدية (غرب)، ووجدة (شمال شرق)، ومكناس (شمال).
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين (غير حكومية)، الأعلام الفلسطينية وصور المسجد الأقصى.
كما رددوا هتافات تؤيد “المقاومة الفلسطينية واللبنانية”، وأخرى تندد بالإبادة الإسرائيلية المستمرة، من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”يا أحرار في كل مكان، لا صهيون ولا مريكان”، و”فلسطين تقاوم”.
ورفع المحتجون لافتات كتب على بعضها: “نتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني”، و”من أجل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق الفلسطينيين في الحياة”، و”أوقفوا حرب الإبادة الجماعية”.
وتشهد العديد من المدن المغربية لا سيما العاصمة الرباط، وقفات ومسيرات متواصلة خاصة في أيام الجمعة، للتضامن مع قطاع غزة، يطالب فيها المشاركون بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإنهاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مملكة:
    نوفمبر 4, 2024 الساعة 6:43 ص

    لحد الساعة السفير الصهيوني رغم المظاهرات الرافضة حلل وناقش 🤔🤔🤔

    رد
  2. يقول لاعق الحذاء العسكري🤔🤔🤔:
    نوفمبر 4, 2024 الساعة 1:03 م

    هناك مناطق في العالم تخاف فيها السلطة من الشعب و لا تثق فيه🤔🤔🤔 ولهذا السبب فإن المظاهرات يقمعها العسكر بوحشية🤔🤔🤔

    رد
  3. يقول جزائري قح:
    نوفمبر 4, 2024 الساعة 3:29 م

    لحد الساعة السفير الصهيوني و سفارته مازالت مفتوحة و تستقبل طلبات التجنيد للمشاركة في الحرب رغم المظاهرات الرافضة حلل وناقش 🤔

    رد
    1. يقول كريم المغربي:
      نوفمبر 4, 2024 الساعة 6:27 م

      بالله عليك من يصدق هذا الكلام ، يأخي إتق الله ستحاسب على ذلك

أخبار ذات صلة

كبرى الأحزاب الجزائرية تطلق مبادرة مشتركة للتضامن مع غزة.. وجبهة التحرير تنضم للمطالبين برفع قيود التعبير في الشارع حول فلسطين
29 - يوليو - 2025
شرطة بريطانيا هددت محتجة سلمية كانت تحمل العلم الفلسطيني وشعار “غزة حرة” باعتقالها تحت طائلة دعم منظمة إرهابية
17 - يوليو - 2025
مسيرة حاشدة بالمغرب تطالب بوقف تجويع فلسطينيي قطاع غزة- (فيديو)
18 - مايو - 2025
نشطاء غرينبيس يستهدفون مضمار ترامب للغولف باسكتلندا بعبارة احتجاج على الرمال- (فيديوهات)
30 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية