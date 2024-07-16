مظاهرات جديدة ضد الحكومة في كينيا

نيروبي: خرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن الكينية اليوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة رئيس البلاد ويليام روتو.

وكانت الاحتجاجات، التي بدأت في منتصف حزيران / يونيو ، موجهة في البداية ضد قانون للضرائب مثير للجدل، لكنها تطورت إلى انتقاد أساسي للقيادة الحكومية والتبديد والهدر والفساد.

ويتم تنظيم الاحتجاجات هذا الأسبوع تحت شعار “أيام الغضب والشجاعة”.

ومنع وجود مكثف للشرطة وحواجز الطرق المتظاهرين من الوصول إلى وسط العاصمة نيروبي.

ومع ذلك، تمكن العديد من الأشخاص من التجمع خارج وسط المدينة، حيث قاموا أيضا بإغلاق الطرق ، وأغلقت اليوم المحال التجارية في المدينة .

وأظهرت لقطات تلفزيونية متظاهرين في مدينة مومباسا الساحلية يحملون لافتات كتب عليها “أوقفوا قتلنا” و”لسنا خائفين”.

ووفقا لجماعات حقوق الإنسان، لقي ما لا يقل عن 39 شخصا حتفهم خلال المظاهرات في الأسابيع الأخيرة.

وكان المتظاهرون قد اقتحموا قبل ثلاثة أسابيع مبنى البرلمان في نيروبي.

(د ب أ)