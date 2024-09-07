نصف مليون إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب وحيفا للمطالبة بصفقة تبادل- (صور وفيديو)

القدس المحتلة: تجددت المظاهرات الحاشدة بأنحاء إسرائيل، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 7, 2024

شوارع “تل أبيب” تمتلئ بقطعان المستوطنين، واستمرار في حشد المظاهرات للمطالبة بصفقة تبادل pic.twitter.com/vb7ZPLYUOS — Arab-Military (@ashrafnsier) September 7, 2024

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. تظاهرة ضخمة للمستوطنين في “تل أبيب”؛ للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى. pic.twitter.com/ffJmmiU2IQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 7, 2024

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إنّ آلاف المتظاهرين احتشدوا بعدة مدن ومناطق في البلاد مساء السبت، بينها مدينتا تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) ومنطقة مفترق كركور قرب حيفا.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة تبادل أسرى فورًا مع الفصائل في غزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يزيد زخم المظاهرات خلال الساعات المقبلة، وخاصة في تل أبيب وضواحيها.

(الأناضول)