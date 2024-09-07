سياسة | دولي

نصف مليون إسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب وحيفا للمطالبة بصفقة تبادل- (صور وفيديو)

7 - سبتمبر - 2024

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القدس المحتلة: تجددت المظاهرات الحاشدة بأنحاء إسرائيل، مساء السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إنّ آلاف المتظاهرين احتشدوا بعدة مدن ومناطق في البلاد مساء السبت، بينها مدينتا تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) ومنطقة مفترق كركور قرب حيفا.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رددوا هتافات ورفعوا لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة تبادل أسرى فورًا مع الفصائل في غزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يزيد زخم المظاهرات خلال الساعات المقبلة، وخاصة في تل أبيب وضواحيها.

(الأناضول)

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  1. يقول إبسا الشيخ:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 2:57 ص

    هذه التظاهرة تُخبرنا عن جانب من الأزمة الداخلية العميقة التي يعيشها كيان الإبادة ،

    رد

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