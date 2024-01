مظاهرات حاشدة في إسبانيا للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة- (صور وفيديو)

مدريد: شهدت مدن إسبانية، السبت، مظاهرات ضخمة شارك فيها مئات الآلاف تضامنا مع قطاع غزة وللمطالبة بوقف “الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة “شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين” التي تضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية في إسبانيا، حيث عمّت ما يزيد على 90 مدينة ومقاطعة.

في العاصمة مدريد لبى الدعوة أكثر من 50 ألف متظاهر في احتجاج هو الأضخم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “قاطعوا إسرائيل”، و”القاتل نتنياهو”، و”فلسطين حرة”، و”العدالة”، و”إسرائيل تطلق النار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي راعيان”.

In Madrid, Spain, thousands assembled to denounce Israel’s genocide and show solidarity with Gaza. pic.twitter.com/lpktnYab62

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) January 20, 2024