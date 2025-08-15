مظاهرات حاشدة في اليمن تُجدد التضامن مع غزة والوقوف مع المقاومة

صنعاء – «القدس العربي»: خرج اليمنيون، ككل جمعة، في مظاهرات حاشدة ملأت الساحات الرئيسية في مُدن المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، منددين باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مجددين تأييدهم لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وامتلأ ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بألوف المحتشدين الذين تقاطروا من مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حاملين العلمين اليمني والفلسطيني ولافتات تُدين استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة، مُحمّلة الولايات المتحدة مسؤولية استمرار هذه المجازر، بما فيها المجازر اليومية المرتكبة بحق منتظري المساعدات، في سياق حرب الإبادة والتجويع.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحوثيين، إن «العاصمة صنعاء شهدت طوفاناً بشرياً هادراً في مليونية «مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات»، تأكيداً على مواصلة الجهاد لنصرة غزة ومواجهة مؤامرات أعداء الأمة الصهاينة المجرمين وداعميهم».

وأضافت أن «الحشود صدحت بالهتافات المزلزلة للطغاة والمستكبرين وأدواتهم، معلنة الجاهزية الكاملة للجهاد في سبيل الله نصرة لغزة ودفاعاً عن الأقصى الشريف ومقدسات الأمة مهما تواطأ وتخاذل المتخاذلون، وأرجف المنافقون والخونة والعملاء».

ورددت حناجر المحتشدين بهتافات منها: «غزة تحت حصار قاتل بالدعم الأمريكي الشامل»، «تصريح نتنياهو المجرم يتحدى العربي والمسلم»، «يا أمتنا الإسلامية ثوري ضد الصهيونية»، «غزة يقتلها التجويع بتخاذل عرب التطبيع»، «تسليم سلاح الشعوب يخدم مجرمي الحروب».

كما خرج المتظاهرون في الساحات الرئيسية في المُدن المركزية في محافظات الحُديدة، عَمران، حجة، صعدة، المحويت، ريمة، ذمار، البيضاء، إب، وتعز وغيرها من المحافظات الواقعة كلها أو بعضها في مناطق سيطرة الحوثيين، وفق وكالة الأنباء (سبأ) بصنعاء.

وجدد البيان الصادر عن المسيرات «الموقف اليمني الثابت مع غزة وفلسطين والمقدسات، ومع المقاومة التي تقدّم أغلى التضحيات دفاعاً عن الأمة أمام أبشع وأشنع وأقسى الجرائم في هذا العصر».

وطالب «بتعزيز سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين التي تقف اليوم حجر عثرة أمام حرب الإبادة الوحشية للعدو الصهيوني».

وأكد أن «التفريط والتخاذل في تعزيز سلاح المقاومة سيكلف الجميع أثماناً باهظة ويلحق بالأمة والبشرية خسائر لا حصر لها». وجدد بيان المسيرات التأكيد على استمرار الوقوف «في مواجهة المشروع الصهيوني الخبيث بكل ما أمكننا، لما يمثله من خطورة بالغة على بلادنا وأمتنا ومقدساتنا».

واعتبر «تحرك العدو للإملاء على بعض الأنظمة لنزع سلاح المقاومة وحصارها في غزة ولبنان وغيرها، جزءاً من مخطط خبيث».

وتنظم حكومة «أنصار الله» (الحوثيون) في جميع المدن في مناطق سيطرتها باليمن في كل جمعة مسيرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.