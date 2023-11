مظاهرات حاشدة في مدن ألمانية تطالب بإيقاف الحرب على غزة.. والصمت سلاح الفلسطينيين الجديد- (صور وفيديو)

دوزيلدورف- “القدس العربي”: شهدت مدن ألمانية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة نادت بإيقاف الحرب على غزة، ففي دوزيلدورف عاصمة ولاية شمال الراين فيستفاليا احتشد أكثر من 40 ألف متظاهر، بحسب المنظمين، أمام محطة القطار المركزية لتكون هذه المسيرة الأضخم في الولاية منذ بدء الحرب على غزة .

وشارك في المظاهرة آلاف الفلسطينيين والعرب والأتراك والألمان وآخرون من جنسيات أوروبية مختلفة.

وكان لافتا مشاركة السياسي الألماني المعروف يورغين تودينهوفر، الذي نادى منذ بدء الحرب في غزة بحماية الفلسطينيين. وعلى صفحته على تويتر قال تودينهوفر “أوقفوا الحرب وانسحبوا من الضفة وغزة وأعطوا الفلسطينيين فرصة للعيش والبقاء. وانتقد السياسات الألمانية الأخيرة، قائلا إنها تضيق على الفلسطينيين وتخيفهم من إبداء رأيهم.

وقام آلاف المتظاهرين بلصق شريط أسود على وجوههم، وجابوا بمسيرة صامتة مدينة دوزيلدورف، وذلك كناية عن التعليمات الألمانية الأخيرة والتي رأى البعض أنها تضيق على الحق في التظاهر وإبداء الرأي للمؤيدين لفلسطين. وسارت المسيرة الصامتة وسط انتشار كثيف لأجهزة الأمن. كما تجمع عشرات الإسرائيليين على الجانب ورفعوا الأعلام الإسرائيلية.

وقال المنظمون، في بيان حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، إن “هذه المسيرة هي رمز للحداد على شهداء الحرب المدنيين .انها طريقة للتعبير عن الحزن والغضب ورغبتنا في التغيير. الصمت هو أداة قوية لجذب الانتباه والتعاطف”.

وفي برلين، بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى المنطقة المحيطة بنافورة نبتون في ساحة الكسندر في وسط العاصمة من الساعة الثانية بعد الظهر في على نحو متزايد. وبدت الأعلام الفلسطينية تملأ الساحة حيث رفعت أيضا لافتات تحمل عبارات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” و”من النهر إلى البحر، نطالب بالمساواة”. وطالبت خطيبة في المظاهرة بإنهاء “ثقافة الفصل العنصري”، وبوقف القصف على غزة.

#Berlin now! Free free Palestine Ceasefire NOW You are not alone Gaza, we hear you! pic.twitter.com/5GfVfB65Qe

ووفقا لإحصاء الشرطة، وصل عدد المشاركين في المظاهرة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر إلى 6000 شخص. وقالت متحدثة باسم الشرطة في المكان إن “من المتوقع حدوث المزيد من التدفق”. وأوضحت المتحدثة أن الشرطة تقوم بفحص البيانات الشخصية لبعض المشاركين، مشيرة إلى أن بعض اللافتات المنافية للشروط تم دهان طلاء عليها أو إزالتها. وتم تسيير المظاهرة بشروط.

وكان رئيس عمليات شرطة برلين، شتيفان كاته، قال قبيل بدء المظاهرة اليوم إن أي شخص ينكر حق إسرائيل في الوجود يرتكب جريمة جنائية سيُعاقَب فورا.

وقال كاته في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية: “ارتكاب مثل هذه المخالفات بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى فض التجمع في مرحلة مبكرة للغاية”. وقالت شرطة برلين إن العديد من الجماعات السياسية اليسارية المتطرفة التي شاركت في مظاهرات عيد العمال في وقت سابق هذا العام “احتشدت أيضا” للمشاركة في مظاهرة اليوم.

وأعلنت الشرطة عن منع أي تعليقات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل وتمجد العنف أو الإرهاب.

We are tens and tens of thousands. This is hardly a bit of the #Berlin demo.. The masses know the truth.

Your paid ads on candy crush didn’t work.

End the genocide! pic.twitter.com/zIf1xhYCcs

— Abir Kopty (@AbirKopty) November 4, 2023