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مظاهرات حاشدة في مدن صربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة

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بلغراد: خرجت في العاصمة الصربية بلغراد، ومدن صربية، مظاهرات حاشدة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ، ودعما لحقه في العيش بسلام في دولة مستقلة.

وخرجت في ساحة الجمهورية بقلب العاصمة بلغراد أعداد كبيرة من المواطنين الصرب، وأبناء الجاليات العربية والأجنبية، منددة بما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما شهدت مدينة نوفي بازار ذات الأغلبية المسلمة، مظاهرة حاشدة شارك فيها حوالي 30 ألف مواطن دعما لنضال الشعب الفلسطيني.

وفي مدن سينيتسا وتوتين وبريبولية، شاركت أعداد ضخمة من المتضامنين في مسيرات جابت شوارع المدن مطالبين بوقف المذبحة التي يتعرض له الفلسطينيون.

ودعت منظمات صربية غير حكومية إلى مسيرة في بلغراد بعد غد الأحد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر، والجرام المرتكبة.

ومن المقرر، أن يتم يوم غد السبت إزاحة الستار عن صورة جدارية كبيرة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة الصربية بلغراد، تخليدا لذكرى استشهاده، ودعما لشعبنا.

(وكالات)

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