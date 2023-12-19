مظاهرات ضخمة في نيويورك وشيكاغو للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة- (صور وفيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: توقفت حركة المرور في مراكز النقل الرئيسية على طول الطرق في مدينة نيويورك بعد أن اجتاحت المظاهرات التضامنية مع غزة شوارع المدينة بعد ظهر يوم الإثنين.

وسار المئات من المتظاهرين في ساعة الذروة، وهم يحملون الأعلام الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تضامنية من بينها “من غزة إلى جنين، الثورة حتى النصر” و”دعم المقاومة الفلسطينية”.

وبدأت المظاهرات في محطة غراند سنترال قبل الانتقال إلى محطة حافلات هيئة الميناء، وانتقل الاحتجاج بعد ذلك إلى محطة بنسلفانيا.

وقال متظاهر في مقطع فيديو إن الولايات المتحدة مسؤولة عن الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة تمامًا مثل إسرائيل، وأكد متظاهر آخر بأن “الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحماية”.

وفي الشهر الماضي، قام نشطاء بتعطيل موكب “ميسيز” لعيد الشكر في مدينة نيويورك من خلال الهتاف والغناء “فلسطين حرة..فلسطين حرة”.

ولم تعلق شرطة نيويورك على مظاهرات يوم الإثنين وما إذا كان قد تم اعتقال أي شخص.

وفي شيكاغو، لم تمنع الأمطار المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية من الخروج بمسيرة تضامنية مع فلسطين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة قادة الاحتلال الإسراتئيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولوح المشاركون بالطائرات الورقية البيضاء المحملة برسائل، تمثل العدد الكبير من الفلسطينيين الذين يقاتلون من أجل حياتهم ووطنهم.

وتوقفت مظاهرات شيكاغو عند العديد من الشركات الأمريكية للمطالبة بوقف أي نشاط لها مع الاحتلال الإسرائيلي.