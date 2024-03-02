7معتقلين في مظاهرات ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بتسريع مساعي الإفراج عن المحتجزين في غزة- (صور وفيديو)

القدس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 7 متظاهرين بتهمة إثارة الشغب، بينما أغلق محتجون شارع “بيغن” الحيوي في تل أبيب، خلال تظاهرة وسط المدينة لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن “الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 متظاهرين في ساحة “كابلان” وسط تل أبيب بتهمة إثارة الشغب، خلال التظاهرة التي تطالب الحكومة بإبرام صفقة مع حركة حماس، للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن متظاهرين آخرين أغلقوا شارع “بيغن” الحيوي وسط تل أبيب، ضمن فعاليات الضغط على الحكومة.

وانطلقت عدة مظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بتسريع عقد صفقة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ “المئات بدأوا بالتجمع في ساحة كابلان، وسط تل أبيب، للمشاركة في التظاهرة المركزية ضد الحكومة، وللمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة”.

تغطية صحفية: آلاف المستوطنين يشاركون في تظاهرة؛ للمطالبة باستعادة الأسرى من غزة وعقد صفقة تبادل، وستتجه التظاهرة نحو القدس. pic.twitter.com/a8f4kKxmhp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 2, 2024

💥🔉Police blocking demonstrators on Tel Aviv’s Kaplan Street.

(Dana Reany) pic.twitter.com/GB4CTO4gEZ — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي💙 (@NTarnopolsky) March 2, 2024

كما شهدت منطقة “تقاطع كركور” (شمال)، احتشاد المئات للمشاركة في مظاهرة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، بحسب صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

(وكالات)