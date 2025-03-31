مظاهرات عقب صلاة العيد تأييدًا لموقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

القاهرة- “القدس العربي”: شهدت مصر عدة مظاهرات عقب صلاة العيد في القاهرة وعدد من المحافظات رفضًا لتهجير الفلسطينيين.
ونظّم حزب “مستقبل وطن”، الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب المصري، مظاهرات أمام عدد من المساجد في القاهرة، منها مسجد مصطفى محمود، والسيدة زينب، ومسجد شيراتون في مدينة نصر.
مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية ، مصر 🇪🇬
صلاة العيد
رفع يافطات ضد تهجير اهالي غزة pic.twitter.com/SV5luAjCq3
— AHMAD SLMAN (@1ahmadslman) March 31, 2025
وردد المتظاهرون هتافات رافضة لتهجير الفلسطينيين ومؤيدة لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منها: “يا فلسطين ما نسيناكِ، كل الشعب المصري معاكِ”، و”لا لا للتهجير”.
احنا فداكِ يا فلسطين.. هتافات بعد صلاة العيد من ساحات و مساجد مصر دعمًا للقضية الفلسطينية، ورفع علم فلسطين…و لا للتهجير.#غزة_تحت_القصف #غزة #عيد_الفطر_المبارك #عيد_الفطر #عيد_الفطر_المبارك_1446 #عيدكم_مبارك
— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) March 31, 2025
ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للسيسي، كُتب عليها: “الشعب المصري في ظهرك”.
وأعلنت مصر رفضها لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدمت خطة لإعادة إعمار القطاع تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، على مدى ثلاث سنوات، وحازت على إجماع عربي خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة الشهر الماضي.
سبحان الله مظاهرات السلطة باهتة ولاروح فيها… الحمدلله يللي خلصنا من هتافات بالروح بالدم للقائد الفاسد البائد….الحمدلله على نصر الله وعقبال فلسطين والسودان واليمن….وكل عام وانتم وقدسنا بالف الف خير
رفض تهجير الفلسطينيين كان ينبغي أن يتجسد في كسر الحصار و إدخال المساعدات عنوة. الهتافات و التنديد و الشعب كل ذلك لا يجدي نفعا مع محتل لا ايمان له و لا عهد . كيف للمصريين ان ينعموا بافراح العيد و علي تخومهم اخوتهم يبادون جوعا و عطشا و قصفا .
أعتقد هذا لذر الرماد في العيون! لعدم تقديم مساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها وخاصةً في غزة.
في مصر مسموح فقط بالمظاهرات التي تنظمها الحكومة، أما أي مظاهرات معارضة أو من أجل مطالب مشروعة يتم التعامل معها بعنف و قسوة..!!
لا يا شعب مصر . لقد تخليتم عن غزة . لمدة عام و نصف و السيسي يحاصر و يجوع و يعطش أهل غزة . و الآن ترفضون التهجير ؟؟؟!!!