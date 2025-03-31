سياسة | عربي | مصر

مظاهرات عقب صلاة العيد تأييدًا لموقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

31 - مارس - 2025

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”: شهدت مصر عدة مظاهرات عقب صلاة العيد في القاهرة وعدد من المحافظات رفضًا لتهجير الفلسطينيين.

ونظّم حزب “مستقبل وطن”، الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب المصري، مظاهرات أمام عدد من المساجد في القاهرة، منها مسجد مصطفى محمود، والسيدة زينب، ومسجد شيراتون في مدينة نصر.

وردد المتظاهرون هتافات رافضة لتهجير الفلسطينيين ومؤيدة لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منها: “يا فلسطين ما نسيناكِ، كل الشعب المصري معاكِ”، و”لا لا للتهجير”.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للسيسي، كُتب عليها: “الشعب المصري في ظهرك”.

وأعلنت مصر رفضها لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدمت خطة لإعادة إعمار القطاع تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، على مدى ثلاث سنوات، وحازت على إجماع عربي خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة الشهر الماضي.

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  1. يقول فراس-سوري في ميونخ:
    مارس 31, 2025 الساعة 7:53 ص

    سبحان الله مظاهرات السلطة باهتة ولاروح فيها… الحمدلله يللي خلصنا من هتافات بالروح بالدم للقائد الفاسد البائد….الحمدلله على نصر الله وعقبال فلسطين والسودان واليمن….وكل عام وانتم وقدسنا بالف الف خير

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  2. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    مارس 31, 2025 الساعة 8:22 ص

    رفض تهجير الفلسطينيين كان ينبغي أن يتجسد في كسر الحصار و إدخال المساعدات عنوة. الهتافات و التنديد و الشعب كل ذلك لا يجدي نفعا مع محتل لا ايمان له و لا عهد . كيف للمصريين ان ينعموا بافراح العيد و علي تخومهم اخوتهم يبادون جوعا و عطشا و قصفا .

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  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    مارس 31, 2025 الساعة 8:48 ص

    أعتقد هذا لذر الرماد في العيون! لعدم تقديم مساعدة للشعب الفلسطيني وخاصة في غزة ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها وخاصةً في غزة.

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  4. يقول Samir:
    مارس 31, 2025 الساعة 8:53 ص

    في مصر مسموح فقط بالمظاهرات التي تنظمها الحكومة، أما أي مظاهرات معارضة أو من أجل مطالب مشروعة يتم التعامل معها بعنف و قسوة..!!

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  5. يقول يزناسني حر:
    مارس 31, 2025 الساعة 11:52 ص

    لا يا شعب مصر . لقد تخليتم عن غزة . لمدة عام و نصف و السيسي يحاصر و يجوع و يعطش أهل غزة . و الآن ترفضون التهجير ؟؟؟!!!

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