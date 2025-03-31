مظاهرات عقب صلاة العيد تأييدًا لموقف السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

القاهرة- “القدس العربي”: شهدت مصر عدة مظاهرات عقب صلاة العيد في القاهرة وعدد من المحافظات رفضًا لتهجير الفلسطينيين.

ونظّم حزب “مستقبل وطن”، الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب المصري، مظاهرات أمام عدد من المساجد في القاهرة، منها مسجد مصطفى محمود، والسيدة زينب، ومسجد شيراتون في مدينة نصر.

مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية ، مصر 🇪🇬 صلاة العيد رفع يافطات ضد تهجير اهالي غزة pic.twitter.com/SV5luAjCq3 — AHMAD SLMAN (@1ahmadslman) March 31, 2025

وردد المتظاهرون هتافات رافضة لتهجير الفلسطينيين ومؤيدة لموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منها: “يا فلسطين ما نسيناكِ، كل الشعب المصري معاكِ”، و”لا لا للتهجير”.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للسيسي، كُتب عليها: “الشعب المصري في ظهرك”.

وأعلنت مصر رفضها لمخطط تهجير أهالي قطاع غزة، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدمت خطة لإعادة إعمار القطاع تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، على مدى ثلاث سنوات، وحازت على إجماع عربي خلال القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة الشهر الماضي.