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مظاهرات غاضبة في هولندا والسويد احتجاجا على مجازر إسرائيل بغزة- (صور)

10 - أغسطس - 2024

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أوتريخت- ستوكهولم: شهدت هولندا والسويد، السبت، مظاهرات منددة بالإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي مدينة أوتريخت الهولندية، خرج مئات المتظاهرين إلى ميدان يانسكيرخوف للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

وانتقد المتظاهرون حكومات غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا على دعمهم إسرائيل رغم جرائمها في غزة.
وطالبوا بمقاطعة سلاسل مقاهي وأغذية وملابس غربية بينها “ستار باكس” و”زارا” و”ماكدونالدز” أعلنت عن دعمها إسرائيل.
وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، نظم المئات مسيرة انطلقت من ساحة أودنبلان نحو السفارة الإسرائيلية.
وطالب المتظاهرون بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على غزة، مرددين هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين.
وبدعم أمريكي تشن إقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)


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