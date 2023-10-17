مظاهرات في أنقرة وطهران تنديدا بقصف إسرائيل مستشفى بغزة

أنقرة: تظاهر مئات الأتراك أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة أنقرة وقنصليتها بإسطنبول تنديدا بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين وقطاع غزة من قبيل “إسرائيل القاتلة اخرجي من فلسطين”، حاملين أعلام تركيا وفلسطين.

وأعرب المشاركون عن سخطهم من قصف المستشفى، فيما تخلل المظاهرة في بعض الأحيان إطلاق المحتجين التكبيرات.

وفي إسطنبول، قام بعض المحتجين بإلقاء البيض على مبنى القنصلية، فيما أحرق آخرون علم الاحتلال الإسرائيلي.

كما حاول بعض المتظاهرين تجاوز الحواجز التي وضعتها قوات الأمن في محيط القنصلية، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين الجانبين واضطرار الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع

وفي طهران، تجمّع مئات المتظاهرين أمام سفارتي فرنسا والمملكة المتّحدة في طهران ليل الثلاثاء-الأربعاء احتجاجاً على القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من 200 قتيل، وفق مصور في وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون “الموت لفرنسا وإنكلترا”، ورشقوا جدران مجمّع السفارة الفرنسية في العاصمة الإيرانية بالبيض.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” أسفر عن استشهاد 500 على الأقل.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

(وكالات)