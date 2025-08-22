مظاهرات في اليمن وموريتانيا والمغرب رفضا للتجويع والإبادة بغزة

إسطنبول: تظاهر عشرات الآلاف في اليمن وموريتانيا والمغرب، الجمعة، رفضا لسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والمتزامنة مع حرب الإبادة الجماعية منذ أكثر من 22 شهرا.

فيما نفّذ مئات المغاربة، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، احتجاجا على الإبادة في غزة.

وفي اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة صنعاء وعدة محافظات، وذلك رفضا للإبادة الجماعية وعمليات التجويع الإسرائيلية في غزة.

وانطلقت المظاهرات تلبية لدعوة وجهها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تحت شعار “ثابتون مع غزة.. لا نخشى التهديدات ولا ترهبنا المؤامرات”.

ووفق قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، شهدت عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، ومعقل الجماعة “صعدة”، والضالع، مسيرات حاشدة، منددة بالتجويع الإسرائيلي المتواصل لغزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية إلى جانب لافتات تندد باستمرار “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحدي للعدو الصهيوني”.

كما رددوا هتافات تندد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر وتجويع وسط صمت المجتمع الدولي.

وظهرت خلال المظاهرة الرئيسية في ميدان السبعين، أكبر ميدان شعبي في صنعاء، نماذج لطائرات بدون طيار رفعها متظاهرون كرمز تأييد للقوات الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي، في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات من اليمن.

كما تم عرض مشاهد لمعاناة المدنيين وصور ضحايا القصف والمجاعة في غزة على شاشة كبيرة، وكذلك نماذج لعمليات الجيش اليمني التي استهدفت إسرائيل ومصالحها في البر والبحر.

وأدان بيان صادر عن الجهة المنظمة للمظاهرات، “إعلان العدو الصهيوني بدعم أمريكي تنفيذ مرحلة جديدة من العدوان الهمجي المتوحش تجاه مدينة غزة”.

وفي موريتانيا، تظاهر مئات المواطنين بالعاصمة نواكشوط، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بغزة منذ أكثر من 22 شهرا.

وانطلقت المظاهرات من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، بدعوة من “المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة”، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون فيها العلمين الفلسطيني والموريتاني، ودعوا الشعوب العربية والإسلامية إلى المشاركة في هبة شعبية من أجل فرض وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما ردد المتظاهرون هتافات منها “تجويع الأطفال جريمة حرب”، و”أقفوا حرب الإبادة والتجويع”، و”الصمت على إبادة غزة مشاركة في الجريمة”، وأُخرى داعمة للفصائل الفلسطينية في غزة.

وانتقد المشاركون في المظاهرات “غياب أي حراك عربي رسمي يرقى لحجم الكارثة في غزة، حيث يموت الآلاف من الجوع وسوء التغذية”.

وفي المغرب، بدأ مئات المغاربة، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، احتجاجا على الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ودعت إلى الوقفة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، من الساعة 19:00 (ت.غ) إلى غاية منتصف ليل الجمعة/ السبت.

وقال محمد الزهاري، عضو السكرتارية الوطنية للمجموعة إن “ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.

وحمل المشاركون في الاعتصام أعلام فلسطين، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل.

كما ندد المشاركون، قبالة مقرّ البرلمان، بـ “الدعم الغربي المتواصل لتل أبيب رغم الاستمرار في استهداف المدنيين والمستشفيات”.

وأضاف الزهاري: “نحيي اليوم ذكرى أليمة، حين أقدم أحد الصهاينة على حرق المسجد الأقصى”.

وتابع: “نجدد التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني ودعم صمود المقاومة في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني”.

وتخللت الوقفة الاحتجاجية، شعارات من قبيل: “أخي أنت حرّ برغم القيود”، و”كلنا فداء غزة الصامدة”.

ونظم الحقوقيون هذا الاعتصام تحت شعار: “من إحراق الأقصى إلى محرقة غزة.. رباط ومقاومة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و263 شهيدا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.

(الأناضول)